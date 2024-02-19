Хулиган "Флориды" подрался дважды, капитан "Виннипега" озверел в гостях: драки уикенда НХЛ

Суббота и воскресенье в заокеанском хоккее были насыщены не только матчами, но и большим количеством столкновений на льду врукопашную. Было громко в Бостоне, Тампе, Торонто, Ванкувере и пригороде Нью-Йорка.

В штате Массачусетс массовая толкотня возникла после того, как "Лос-Анджелес" сравнял счет. В конце концов, защитник "Кингз" Андреас Энглунд решил поквитаться с хулиганом "Бостона" Трентом Фредериком. Последний сначала контролировал ход событий, но затем пропустил два акцентированных удара правой головой. Энглунд сверг оппонента на лед и триумфально завершил спарринг.

Нападающий "Флориды" Джон Гаджович умудрился дважды помахать кулаками в поединке с "Тампой-Бей". В первом периоде он сверг краги у борта с вингером "Лайтнинг" Остином Уотсоном. Соперники обменялись быстрыми выпадами, но оба удержались на ногах. Но дальше они перешли в клинч, так что завершить бой решили рефери. Гаджович и Уотсон получили по 5 минут штрафа.

А вот в финальной 20-минутке выяснить отношения с вингером "Флориды" пожелал защитник "Тампы-Бэй" Эрик Чернак. Словацкий сорванец начал избивать Гаджовича, но тот сумел в ответ сбить шлем оппонента. После непродолжительной шарпанины Чернак смог бросить оппонента на лед. Обеим драчунам к привычному штрафу выписали еще и по 10 минут за неспортивное поведение.

Не сложилось с интригой в схватке защитника "Мэйпл Лифс" Макса Доми и хулигана "Анахайма" Радко Гудаса. Представитель династции тафгаев влетел в чеха у борта. Но тот не испугался. Гудас схватил оппонента за шею и за несколько ударов отправил наземь, а сверху рухнул сам. Блиц-спарринг рефери оценили традиционно, выписав обоим 5-минутные штрафы.

Хорошо проучил форварда "Кэнакс" Фила Ди Джузеппе капитан "Виннипега" Адам Лаури. Он грязно отправил в борт другого нападающего "Ванкувера" – Нильса Амана. Ди Джузеппе решительно налетел обидчика одноклубника, но получил достойный отпор. Лаури неистово отработал по корпусу и голове соперника и быстро отправил его на лед. Бедный Ди Джузеппе еще и получил 17 минут штрафа.

В начале "Битвы за Нью-Йорк" сцепились ветеран "Айлендерс" Мэтт Мартин и дебютант "Рейнджерс" Мэттью Ремпе. Более убедительным в драке поколений выглядел юниор "синерубашечников", нанесший больше ударов и победивший "по очкам". 34-летний Мартин устоял на ногах, но в общем провел спарринг похуже. Оба оказались на скамье штрафников на 5 минут.