Huawei представила IdeaHub - эффективный инструмент для "умного" офиса

Huawei представила интеллектуальный продукт для совместной работы IdeaHub в Центральной и Восточной Европе и Скандинавских странах. Это экосистема умного офиса для всех сценариев использования, основная цель которой — улучшение эффективности предприятий, в том числе при дистанционной работе.

Начиная с ноября, открыт заказ на IdeaHub для всех клиентов. Серия продуктов включает модели IdeaHub S и IdeaHub Pro.

Huawei IdeaHub — это новейший интеллектуальный инструмент для повышения производительности современного рабочего пространства и улучшения совместной работы команд. Интеллектуальное решение объединяет различные функции, в частности многоэкранную работу на мобильных устройствах и ПК, интерактивную доску, интеллектуальное распознавание рукописного ввода, дистанционное взаимодействие и видеоконференцию.

"В этом году мы все столкнулись с серьезными вызовами, в частности в бизнесе. Удаленная работа стала привычным явлением. Чтобы создать удобные и безопасные условия для взаимодействия сотрудников, нужны соответствующие интеллектуальные решения. Продукт Huawei IdeaHub призван помочь каждому предприятию стать еще более эффективным, несмотря на внешние условия", — прокомментировал Лю Кай (Liu Kai), директор Huawei Ukraine Enterprise Business Group.

Новый продукт Huawei поддерживает три уникальных функции, которые помогут пользователям создать современное умное рабочее пространство для различных сценариев. Это открытая экосистема для облачной видеоконференц-связи, инновационный и простой дизайн продукта вместо традиционного сложного оборудования, интегрированные технологии на основе искусственного интеллекта (AI):

Huawei IdeaHub поддерживает основные облачные сервисы и платформы видеоконференц-связи, которые значительно упрощают этот процесс. Продукт обеспечивает лучшее качество встреч в формате Full 1080p HD с возможностью обмена 4K-контентом.

IdeaHub воплощает простоту в дизайне и имеет тонкую стильную подставку, а также объединяет различные кабели в одном внешнем кабеле питания. Решение IdeaHub получило премию Red Dot Award 2020 за оригинальный, современный и ориентированный на пользователя дизайн. Он разработан для любой среды, с легкостью превращая залы для переговоров, открытые офисы, залы представительского класса и домашние офисы в умные пространства. Универсальный инструмент для улучшения продуктивности легко заменяет доски для работы, проекторы и другое профессиональное оборудование для видеоконференций.

IdeaHub поддерживает функции на основе искусственного интеллекта, в частности виртуальную акустическую перегородку, блокирующую ненужные шумы. Функция AutoFrame автоматически настраивает угол наклона камеры в зависимости от конференц-зала и количества участников. Используя систему из 12 микрофонов и 4K-камеру, решение IdeaHub может автоматически локализовать голос спикера в радиусе 8 метров. Более широкая частота передачи обеспечивает кристально чистый Hi-Fi-звук на каждом удаленном объекте.

"Наша цель — представить универсальное 4K- и AI-решение для совместной работы, демонстрирующее улучшенную производительность и имеющее целью повысить эффективность предприятий. Пусть все работники наслаждаются совместной работой без каких-либо ограничений", — сказал Пен Ли (Peng Li), президент направления Cloud & AI Business Group в Huawei CEE & Nordic Region (Центральная и Восточная Европа и Скандинавские страны).

Нынешняя вспышка эпидемии привела к появлению нового формата работы. Удаленные офисы — это новая реальность, требующая эффективной коммуникации и гибкого интеллектуального рабочего места.

"Huawei стремится интегрировать цифровые технологии в жизнь каждого человека, дома и организации для построения полностью подключенного интеллектуального мира. Мы поможем еще большему количеству компаний создать более интеллектуальные рабочие пространства", - добавил Пен Ли.

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О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств. Создавая интегрированные решения в четырех основных областях (телекоммуникационные сети, ИТ, "умные" устройства и облачные сервисы), мы стремимся открыть цифровой мир, в котором все является интеллектуальным и взаимосвязанным, для каждого человека, дома и организации.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei является конкурентоспособным и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистемам мы создаем долгосрочную ценность для наших клиентов, стремимся расширять возможности людей, обогащать личную жизнь и способствуем внедрению инноваций в организациях всех форм и размеров.

Компания Huawei основана в 1987 году. Это частная компания, которая полностью принадлежит ее сотрудникам.

Инновации Huawei направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В компании работают более 194 000 сотрудников в более чем 170 странах и регионах, которые обслуживают более чем 3 миллиарда людей во всем мире.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности ХУАВЭЙ УКРАИНА охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.