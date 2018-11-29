На ХТЗ Ярославского рассказали о внедрении новых технологий

Иллюстративное фото (пресс-служба ХТЗ)

ХТЗ обнародовал соответствующий видео-ролик

Харьковский тракторный завод (ХТЗ), принадлежащий бизнесмену Александру Ярославскому, показал обновленную модель продукции – гусеничный тракторе ХТЗ-181.20. Соответствующий видео-ролик обнародован на Youtube-канале, сообщает РБК-Украина.

Сотрудники предприятия представили технику не просто в рабочем процессе, а в связке с современным сельскохозяйственным оборудованием.

Как сообщили в пресс-службе ХТЗ, целью создания ролика стало освещение важного преимущества гусеничного движителя, которое заключается в сохранении почвы за счет существенного снижения удельного давления и устранении буксования. При этом новый "почвосберегающий" трактор демонстрирует высокие тяговые показатели и скорость выполнения операций.

Так, при использовании дискового лущильника ДЛ-6 Слобода расход топлива составляет всего 3,5-4 литра на гектар, а с дисковой бороной Kronos 3+ – 9 литров, при этом производительность машинотракторного агрегата составляет 7,5 га/ч при использовании первого орудия и 4,0 га/ч - при использовании второго.

На ХТЗ отмечают, что благодаря увеличенной производительности гидравлической, а также обновленной навесной системам ХТЗ-181.20 может работать с любыми сельскохозяйственными орудиями для выполнения ключевых операций - обработки почвы, посева, транспортировки.

"При этом модели присуще традиционное достоинство продукции ХТЗ - низкая стоимость владения такой техникой в сравнении с альтернативными рыночными предложениями", - рассказали в пресс-службе.

На сегодня ХТЗ – единственный в странах бывшего СНГ производитель как колесных, так и гусеничных тракторов. За чуть более, чем год работы после вынужденного простоя, завод смог не только восстановить производство и кардинально улучшить качество, но и презентовать обновленные изделия. Одна из таких новинок, которую представил ХТЗ – серийный колёсный трактор ХТЗ-248К.20, оборудованный двигателем известного мирового производителя FPT-Iveco N67.

Напомним, крупнейшее машиностроительное предприятие, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено бизнесменом в 2016 году. На тот момент завод находился в состоянии затяжного кризиса, однако, благодаря активности и инвестициям Ярославского, предприятие смогло возобновить работу. По итогам 2017 года завод выпустил 794 единицы техники, а до конца 2018 года планирует изготовить более 800 тракторов.