На ХТЗ Ярославського розповіли про впровадження нових технологій

Ілюстративне фото (прес-служба ХТЗ)

ХТЗ оприлюднив відповідний відео-ролик

Харківський тракторний завод (ХТЗ), що належить бізнесменові Олександру Ярославському, показав оновлену модель продукції – гусеничний трактор ХТЗ-181.20. Відповідний відео-ролик з'явився на Youtube-каналі, повідомляє РБК-Україна.

Співробітники підприємства представили техніку не просто в робочому процесі, а у зв'язці з сучасним сільськогосподарським обладнанням.

Як повідомили в прес-службі ХТЗ, метою створення ролика стало висвітлення важливої переваги гусеничного рушія, яка полягає у збереженні ґрунту за рахунок істотного зниження питомого тиску і усунення буксування. При цьому новий "ґрунтозберігаючий" трактор демонструє високі тягові показники і швидкість виконання операцій.

Так, при використанні дискового лущильника ДЛ-6 Слобода витрата палива складає всього 3,5-4 літра на гектар, а з дисковою бороною Kronos 3+ – 9 літрів, при цьому продуктивність машино-тракторного агрегату становить 7,5 га/год при використанні першого знаряддя і 4,0 га/год - при використанні другого.

На ХТЗ відзначають, що завдяки збільшеній продуктивності гідравлічної, а також оновленої навісної систем ХТЗ-181.20 може працювати з будь-якими сільськогосподарськими знаряддями для виконання основних операцій обробки ґрунту, посіву, транспортування.

"При цьому моделі притаманне традиційне гідність продукції ХТЗ - низька вартість володіння такою технікою в порівнянні з альтернативними ринковими пропозиціями", - розповіли у прес-службі.

На сьогодні ХТЗ – єдиний в країнах колишнього СНД виробник як колісних, так і гусеничних тракторів. За трохи більше, ніж рік роботи після вимушеного простою, завод зміг не тільки відновити виробництво і кардинально поліпшити якість, але й презентувати оновлені вироби. Одна з таких новинок, яку представив ХТЗ – серійний колісний трактор ХТЗ-248К.20, обладнаний двигуном відомого світового виробника FPT-Iveco N67.

Нагадаємо, найбільше машинобудівне підприємство, що веде свою історію з 1930 року, було придбано бізнесменом в 2016 році. На той момент завод перебував у стані затяжної кризи, проте, завдяки активності та інвестиціям Ярославського, підприємство змогло відновити роботу. За підсумками 2017 року завод випустив 794 одиниці техніки, а до кінця 2018 року планує виготовити понад 800 тракторів.