На ХТЗ Ярославского рассказали о преимуществах модернизированных колесных тракторов

Иллюстративное фото (пресс-служба ХТЗ)

На предприятии представили возможности колесных тракторов ХТЗ 240 серии

Харьковский тракторный завод (ХТЗ), принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, представил видеоролик с описанием возможностей колесных тракторов ХТЗ 240 серии. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Надежность и простота, максимальная продуктивность, минимальные инвестиции, работа со всеми современными сельскохозяйственными орудиями", — сказано о преимуществах отечественной техники харьковского производства в ролике, размещенном на YouTube.

"Низкая стоимость владения, эффективная оптимальность", — рассказывает в ролике производитель о преимуществах модернизированных моделей тракторов ХТЗ.

Техника производства Харьковского тракторного завода комплектуется различными современными двигателями, разной мощности и нормами экологичности по желанию потребителя.

"Инженеры ХТЗ постоянно работают над усовершенствованием данной серии тракторов. Эту кропотливую работу невозможно отразить в видеоролике, но ее результаты хорошо видны в процессе эксплуатации. Благодаря высокой степени локализации тракторов серии ХТЗ-240, составляющей от 70% до 85%, ХТЗ поддерживает украинскую промышленность в целом", - отметили на предприятии.

На сегодня ХТЗ – единственный в странах бывшего СНГ производитель как колесных, так и гусеничных тракторов. Немногим более чем за год работы после вынужденного простоя завод смог восстановить производство и кардинально улучшить качество, но и презентовать модернизированную технику. Одна из таких новинок, которую представил ХТЗ – серийный колёсный трактор ХТЗ-248К.20, оборудованный двигателем известного мирового производителя FPT-Iveco N67.

Напомним, крупнейшее машиностроительное предприятие, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено бизнесменом Александром Ярославским в 2016 году. На момент заключения сделки завод находился в состоянии затяжного кризиса. Однако благодаря активности и инвестициям Ярославского, предприятие смогло возобновить работу. По итогам 2017 года завод выпустил 794 единицы техники, а до конца 2018 года планирует изготовить более 800 тракторов.