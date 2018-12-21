На ХТЗ Ярославського розповіли про переваги модернізованих колісних тракторів

Ілюстративне фото (прес-служба ХТЗ)

На підприємстві представили можливості колісних тракторів ХТЗ 240 серії

Харківський тракторний завод (ХТЗ), що належить відомому українському бізнесмену Олександру Ярославському, представив відеоролик з описом можливостей колісних тракторів ХТЗ 240 серії. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Надійність і простота, максимальна продуктивність, мінімальні інвестиції, робота з усіма сучасними сільськогосподарськими знаряддями", — сказано про переваги вітчизняної техніки харківського виробництва в ролику, розміщеному на YouTube.

"Низька вартість володіння, ефективна оптимальність", — розповідає в ролику виробник про переваги модернізованих моделей тракторів ХТЗ.

Техніка виробництва Харківського тракторного заводу комплектується різними сучасними двигунами різної потужності і нормами екологічності за бажанням споживача.

"Інженери ХТЗ постійно працюють над удосконаленням даної серії тракторів. Цю копітку роботу неможливо відобразити у відеоролику, але її результати добре видно в процесі експлуатації. Завдяки високому ступеню локалізації тракторів серії ХТЗ-240, становить від 70% до 85%, ХТЗ підтримує українську промисловість в цілому", - відзначили на підприємстві.

На сьогодні ХТЗ – єдиний в країнах колишнього СНД виробник колісних, так і гусеничних тракторів. Трохи більше ніж за рік роботи після вимушеного простою завод зміг відновити виробництво і кардинально поліпшити якість, але й презентувати модернізовану техніку. Одна з таких новинок, яку представив ХТЗ – серійний колісний трактор ХТЗ-248К.20, обладнаний двигуном відомого світового виробника FPT-Iveco N67.

Нагадаємо, найбільше машинобудівне підприємство, що веде свою історію з 1930 року, було придбано бізнесменом Олександром Ярославським в 2016 році. На момент укладання угоди завод перебував у стані затяжної кризи. Однак завдяки активності та інвестиціям Ярославського, підприємство змогло відновити роботу. За підсумками 2017 року завод випустив 794 одиниці техніки, а до кінця 2018 року планує виготовити понад 800 тракторів.