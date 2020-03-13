ХТЗ Ярославского модернизирует производство и увеличивает объемы выпуска тракторов

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Глубокая модернизация завода позволила заводу нарастить бизнес-показатели по итогам 2019 года

Харьковский тракторный завод (ХТЗ), входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, продемонстрировал рост всех бизнес-показателей по итогам 2019 года. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу ХТЗ.

В компании отмечают, что в 2019 году здесь произвели 585 единиц техники, что на 12% больше, чем годом ранее, а количество реализованных тракторов разных модификаций составило 638 единиц - на 16% больше показателя 2018 года.

Выручка ХТЗ, выведенного из кризиса Александром Ярославским, по итогам 2019 года выросла на 22% в сравнении с предыдущим годом, и составила почти 800 млн грн.

В 2020 году лидер украинского сельхозмашиностроения планирует увеличить объемы производства на 10% по сравнению с 2019 годом, а выручку - на 20%.

"В компании отмечают, что прошлый год стал для предприятия годом интенсивного обновления и модернизации. На заводе постепенно проводят реновацию цехов, закупают и апробируют новое современное оборудование. Была установлена новая линия химико-термической обработки металлов от компании Ipsen (США, Германия), что значительно повысило качество термической обработки деталей, а в текущем году уже запущен в работу новый участок механической обработки деталей", - говорится на сайте завода.

Сообщается также, что существенное обновление завода, где теперь используется передовое технологическое оборудование немецкого, японского и американского производства, позволило конструкторскому бюро ХТЗ предложить покупателям новые решения, а также существенно осовременить технику своего производства: обновления получили модели гусеничного трактора ХТЗ-181.22, колёсного ХТЗ-150К-09.172.10 и ХТЗ-248К.20.

По данным Харьковского тракторного завода, основными покупателями техники остаются украинские аграрии. Но предприятие прилагает усилия для расширения географии поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас сельхозмашины производства ХТЗ Ярославского поставляются в такие страны как Болгария, Молдова, Казахстан, Грузия, Литва, Румыния, Новая Зеландия и Сингапур.

Модернизация производства, а также использование инновационных технологий в сфере энергосбережения позволило предприятию существенно повысить свою энергоэффективность и снизить энергозатраты. Как сообщили в пресс-службе Харьковского тракторного завода, здесь удалось достичь снижения потребления электроэнергии на 20%, а газа - в два раза.

Напомним, Харьковский тракторный завод - единственный в странах бывшего СНГ производитель колесных и гусеничных тракторов. Машиностроительное предприятие ведет свою историю с 1930 года, и было приобретено группой DCH бизнесмена Александра Ярославского в 2016 году.

К моменту смены собственника завод находился в состоянии затяжного кризиса, однако благодаря инвестициям предприятие смогло возобновить работу, устранить задолженность по зарплатам, восстановить прибыльную деятельность и презентовать современный модельный ряд модернизированной техники.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ Караван Megastorе в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник Сухая Балка, Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб Олимп).

Как писало РБК-Украина, в октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в создание аэровокзального комплекса международного аэропорта "Днепр", участвовать в приватизации завода Электротяжмаш и Харьковоблэнерго, а также о намерениях принять участие в проектах по модернизации дорожной инфраструктуры.