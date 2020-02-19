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Харьковский завод Ярославского вводит в эксплуатацию оборудование из Японии и Германии

Новости » Промышленность     19.02.2020 - 11:27
Харьковский завод Ярославского вводит в эксплуатацию оборудование из Японии и Германии
Иллюстративное фото (xtz.ua)

Завод Ярославского продолжает техническое переоснащение производства

Харьковский тракторный завод, который входит в группу DCH Александра Ярославского, в рамках инвестиционной программы по модернизации производства ввел в эксплуатацию оборудование производства Японии и Германии, предназначенное для механической обработки деталей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода.

Как сообщает пресс-служба ХТЗ, установленное оборудование позволяет обеспечить комплексную обработку деталей с применением программного обеспечения.

"Мы внедрили прогрессивную технологию, заменив морально устаревшую технику на оборудование высокой производительности и точности. Мы стараемся идти в ногу со временем и для этого изучаем опыт других стран, применяем его на ХТЗ", - рассказал руководитель проекта модернизации ХТЗ Владислав Сопит.

Харьковский завод Ярославского вводит в эксплуатацию оборудование из Японии и ГерманииХарьковский завод Ярославского вводит в эксплуатацию оборудование из Японии и Германии

Напомним, ранее сообщалось, что группа DCH Александра Ярославского выделила на программу стратегической программы модернизации ХТЗ порядка 230 млн грн.

На предприятии проводится реконструкция производственных цехов, инженерных сооружений, закупается новое оборудование и продолжается работа по оптимизации производства.

Ранее ХТЗ проинформировал об установке нового оборудования химико-термической обработки из США от всемирно известного производителя Ipsen, позволяющее в разы снизить потребление энергоресурсов. Помимо этого, производство ХТЗ было оборудовано 3D-лазерными установками для точной резки металла, нанесения и обработки отверстий разных диаметров и глубины.

По словам пресс-службы завода, инновационные решения позволили существенно модернизировать, увеличить сроки эксплуатации и продлить моторесурс отдельных узлов, деталей и блоков, что позволяет обеспечить низкую стоимость эксплуатации и обслуживания техники ХТЗ.

Харьковский тракторный завод - единственный в странах бывшего СНГ производитель колесных и гусеничных тракторов. Крупнейшее машиностроительное предприятие Украины запустилось в 1930 году и было приобретено группой DCH бизнесмена Александра Ярославского в 2016 году. К моменту смены собственника завод находился в состоянии затяжного кризиса.

На данный момент предприятие полностью возобновило работу, устранило задолженность по зарплатам и восстанавливает прибыльную деятельность.

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