На ХТЗ Ярославского к 90-летию заводу анонсировали новые образцы техники

"Завод пережил войну и послевоенную экономическую разруху прошлого века. ХТЗ пережил сложные времена в своей новейшей истории и возродился с приходом инвестора в лице украинской группы DCH Александра Ярославского. Каждый раз Харьковский тракторный завод, как легендарная птица Феникс, возрождается обновленным. Многие испытания, выпавшие на долю ХТЗ, мы с честью прошли вместе, сохранив завод и коллектив. 90-я годовщина деятельности ХТЗ - это и заслуга многих из вас", - сказал генеральный директор ХТЗ.

Сотрудники ХТЗ пожелали своему предприятию завоевать новые рынки, постоянно совершенствовать выпускаемую в Харькове технику, чтобы она стала "царицей полей" в украинском сельском хозяйстве и на внешних рынках, где харьковский трактор также весьма востребован.

"За свои 90 лет завод выпускал разную продукцию и разные трактора. И вот в один период мы начали выпускать мини трактора, начиная от 8 лошадиных сил и кончая 12, 16 и 18 лошадиных сил. Это одни из первенцев гусеничных тракторов. Серия тракторов по мощности, начиная от 30 сил, 54 и доходя до 75. Гусеничные трактора по сути дела возродили все сельскохозяйственное производство в странах СНГ, постсоветского пространства. И на смену им пошли мощные колесные трактора. В этот период выпускались трактора колесные, но с мощностью уже 25-30 лошадиных сил и эти трактора тоже пользовались большой популярностью в свое время", - рассказал Юрий Шаповалов, главный инженер перспективных разработок завода, а также анонсировал новые образцы техники, над которыми сейчас работают конструкторы завода.

В своем поздравлении сотрудникам ХТЗ его руководитель Андрей Коваль напомнил, что харьковский тракторный в момент своего появления 90 лет тому назад положил старт технологической революции и стал индустриальным прорывом для Харькова.

"Сегодня, когда вокруг завода вырастает бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", наш завод снова становится сердцем новой индустриальной революции, платформой для научно-технологического и индустриального рестарта Харькова", - напомнил он.