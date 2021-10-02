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На ХТЗ Ярославского к 90-летию заводу анонсировали новые образцы техники

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Харьков, Суббота 02 октября 2021 10:02
На ХТЗ Ярославского к 90-летию заводу анонсировали новые образцы техники Фото: Харьковский тракторный завод (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Харьковский тракторный завод, возрожденный инвестициями группы DCH Александра Ярославского, отмечает 1 октября 90-летний юбилей. По этому случаю на заводе рассказали о планах на будущее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Харьковского тракторного завода Андрея Коваля.

"Завод пережил войну и послевоенную экономическую разруху прошлого века. ХТЗ пережил сложные времена в своей новейшей истории и возродился с приходом инвестора в лице украинской группы DCH Александра Ярославского. Каждый раз Харьковский тракторный завод, как легендарная птица Феникс, возрождается обновленным. Многие испытания, выпавшие на долю ХТЗ, мы с честью прошли вместе, сохранив завод и коллектив. 90-я годовщина деятельности ХТЗ - это и заслуга многих из вас", - сказал генеральный директор ХТЗ.

Сотрудники ХТЗ пожелали своему предприятию завоевать новые рынки, постоянно совершенствовать выпускаемую в Харькове технику, чтобы она стала "царицей полей" в украинском сельском хозяйстве и на внешних рынках, где харьковский трактор также весьма востребован.

"За свои 90 лет завод выпускал разную продукцию и разные трактора. И вот в один период мы начали выпускать мини трактора, начиная от 8 лошадиных сил и кончая 12, 16 и 18 лошадиных сил. Это одни из первенцев гусеничных тракторов. Серия тракторов по мощности, начиная от 30 сил, 54 и доходя до 75. Гусеничные трактора по сути дела возродили все сельскохозяйственное производство в странах СНГ, постсоветского пространства. И на смену им пошли мощные колесные трактора. В этот период выпускались трактора колесные, но с мощностью уже 25-30 лошадиных сил и эти трактора тоже пользовались большой популярностью в свое время", - рассказал Юрий Шаповалов, главный инженер перспективных разработок завода, а также анонсировал новые образцы техники, над которыми сейчас работают конструкторы завода.

В своем поздравлении сотрудникам ХТЗ его руководитель Андрей Коваль напомнил, что харьковский тракторный в момент своего появления 90 лет тому назад положил старт технологической революции и стал индустриальным прорывом для Харькова.

"Сегодня, когда вокруг завода вырастает бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", наш завод снова становится сердцем новой индустриальной революции, платформой для научно-технологического и индустриального рестарта Харькова", - напомнил он.

Новейшая история и возрождение ХТЗ связаны с группой DCH Александра Ярославского: он приобрел предприятие в удручающем состоянии, с остановившимся производством и огромными долгами. Инвестиции DCH возродили работу ХТЗ, была проведена глубокая модернизация завода и модельного ряда выпускаемых здесь тракторов, Харьковский тракторный стал одним из самых успешных представителей украинского машиностроения.

Сейчас Харьковский тракторный завод является ядром индустриального кластера бизнес-парка нового поколения "Экополис ХТЗ". В процессе редевелопмента территории завода здесь появятся индустриальный и технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер, включая распределительный центр e-commerce, агротехнологический кластер и образовательный центр.

Резидентами бизнес-парка Ярославского станут такие глобальные техно-флагманы как ZTE и Huawei, IT-гигант Hewlett Packard, в развитии бизнес-парка принимает участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings - один из глобальных лидеров, управляющий десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в нескольких странах мира.

"Экополис ХТЗ", растущий вокруг Харьковского тракторного завода, - один из центральных проектов стратегии развития Харькова, куда будет вложено около 1 млрд долларов для создания свыше 10 тыс. современных рабочих мест в инновационных индустриях. Отмечающий свой 90-летний юбилей ХТЗ и раскинувшийся вокруг него бизнес-парк "Экополис ХТЗ" - центр реализации национальной программы президента "Украинская "кремниевая долина". Бизнесмен Александр Ярославский - ее генеральный инвестор и координатор.

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Харьковский тракторный завод
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