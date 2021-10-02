На ХТЗ Ярославського до 90-річчя заводу анонсували нові зразки техніки

Харківський тракторний завод, відроджений інвестиціями групи DCH Олександра Ярославського, відзначає 1 жовтня 90-річний ювілей. З цієї нагоди на заводі розповіли про плани на майбутнє.

"Завод пережив війну і повоєнну економічну розруху минулого століття. ХТЗ пережив складні часи в своїй новітній історії і відродився з приходом інвестора в особі української групи DCH Олександра Ярославського. Щоразу Харківський тракторний завод, як легендарний птах Фенікс, відроджується оновленим. Багато випробування, що випали на частку ХТЗ, ми з честю пройшли разом, зберігши завод і колектив. 90-я річниця діяльності ХТЗ - це і заслуга багатьох з вас", - сказав генеральний директор ХТЗ.

Співробітники ХТЗ побажали своєму підприємству завоювати нові ринки, постійно вдосконалювати продукцію, що випускається в Харкові техніку, щоб вона стала "царицею полів" в українському сільському господарстві та на зовнішніх ринках, де харківський трактор також досить затребуваний.

"За свої 90 років завод випускав різну продукцію і різні трактори. І ось в один період ми почали випускати міні трактори, починаючи від 8 кінських сил і закінчуючи 12, 16 і 18 кінських сил. Це одні з первістків гусеничних тракторів. Серія тракторів по потужності, починаючи від 30 сил, 54 і доходячи до 75. Міні-трактори по суті справи відродили все сільськогосподарське виробництво в країнах СНД, пострадянського простору. І на зміну їм пішли потужні колісні трактори. У цей період випускалися трактори колісні, але з потужністю вже 25-30 кінських сил і ці трактори теж користувалися великою популярністю свого часу", - розповів Юрій Шаповалов, головний інженер перспективних розробок заводу, а також анонсував нові зразки техніки, над якими зараз працюють конструктори заводу.

У своєму привітанні працівникам ХТЗ його керівник Андрій Коваль нагадав, що харківський тракторний в момент своєї появи 90 років тому поклав старт технологічній революції і став індустріальним проривом для Харкова.

"Сьогодні, коли навколо заводу виростає бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ", наш завод знову стає серцем нової індустріальної революції, платформою для науково-технологічного та індустріального рестарту Харкова", - нагадав він.