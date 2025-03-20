Хто їде до Саудівської Аравії? Що відомо про нову зустріч США та РФ і чи звали Україну

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Коли відбудуться переговори

Саудівська Аравія 24 березня знов прийматиме делегації США, Росії та України на переговорах щодо завершення війни. Втім, це буде не тристороння зустріч. Штати окремо проведуть переговори з представниками України та з командою Росії.

Новий раунд переговорів із РФ та Україною було анонсовано у Білому домі після телефонних розмов Дональда Трампа з Володимиром Путіним 18 березня та наступного дня – з Володимиром Зеленським.

Спочатку американська сторона не називала точної дати та місця зустрічі. Спецпредставник президента Стів Віткофф говорив, що переговори пройдуть у Джидді, а радник з нацбезпеки Майк Волц заявляв, що делегації зустрінуться в Ер-Ріяді.

Проте згодом у Кремлі підтвердили зустріч із представниками США, оголосивши що вона відбудеться 24 березня в Ер-Ріяді.

Президент України Володимир Зеленський також анонсував на 24 березня переговори української та американської команд у Саудівській Аравії, але не уточнив у якому місті. За словами глави держави, з росіянами делегація США зустрінеться вже після цього. Водночас Зеленський припустив варіант, що переговори з обома сторонами відбуватимуться паралельно.

Варто зазначити, минулі переговори США та РФ пройшли 18 лютого в саудівському Ер-Ріяді, а двостороння зустріч української та американської делегації відбулася в Джидді 11 березня.

Головні теми та очікування сторін

Переговори в Саудівській Аравії будуть присвячені питанню часткового припинення вогню в Україні, яке було узгоджено під час дзвінків Трампа Путіну та Зеленському. Зокрема, йтиметься про припинення атак на інфраструктурні об'єкти.

Нагадаємо, США запропонували сторонам ідею повного припинення вогню на 30 днів, на яку Україна погодилася. Своєю чергою у Кремлі фактично відкинули цю пропозицію. Під час розмови з очільником Білого дому Дональдом Трампом кремлівський диктатор Володимир Путін погодився лише на припинення ударів по об'єктах енергетики.

На думку президента України Володимира Зеленського, обговорення часткового припинення вогню є "кроком назад" у контексті завершення війни. Проте він наголосив, що Україна в партнерстві з американцями готова зробити крок назад і говорити про це.

Зеленський уточнив, що наразі обговорюється повне припинення атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру. Тому Україна на зустрічі у Саудівській Аравії передасть США список об'єктів цивільної інфраструктури, які мають бути захищені від атак РФ.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц анонсував, що в новому раунді переговорів Штати зосередяться на "імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії".

Зі свого боку у Кремлі на майбутній зустрічі прагнуть обговорення питання щодо безпеки судноплавства в Чорному морі та інших питань "українського врегулювання".

Речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що теми Чорноморської ініціативи Трамп і Путін торкнулися під час телефонної розмови 18 березня. За словами Пєскова, Росія свого часу "виконала всі умови реалізації Чорноморської ініціативи", але "умови Росії виконані так і не були", тому ці нюанси важливо буде обговорити на зустрічі в Саудівській Аравії.

Учасники переговорів

У Державному департаменті США повідомили, що на переговорах у Саудівській Аравії Штати представлятимуть "технічні команди", а не основні учасники делегації з попереднього раунду. Хоча це суперечить попередній заяві спецпредставника президента США Стіва Віткоффа про те, що на переговори вирушать держсекретар Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майк Волц.

Українська сторона також ще не оголосила склад делегації, але президент Володимир Зеленський зазначив, що переговори пройдуть на технічному рівні, тому присутні будуть відповідні спеціалісти.

"З нашого боку точно будуть військові, енергетики й люди, які дуже глибоко розбираються в портовій інфраструктурі та в іншій цивільній інфраструктурі, тобто це технічний рівень", – розповів глава держави.

Від Росії участь у зустрічі зі Сполученими Штатами цього разу братиме "експертна команда" у складі очільника комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорія Карасіна та радника директора Федеральної служби безпеки Сергія Бєсєди (раніше очолював 5-те управління ФСБ, яке зокрема курує міжнародні зв'язки).

При підготовці використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, публікації CNN, FoxNews, "РІА Новини".