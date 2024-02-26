"Хто тоді захищатиме від злочинців?". Клименко відповів, чому не мобілізують поліцейських

"Кожен поліцейський має знати - поки він в поліції, він заброньований і на фронт не йде. Якщо він не доброволець", - сказав Клименко.

Він також назвав "диванними експертами" тих, хто "провокує до роздумів з приводу того, хто б міг воювати".

"А чим чоловіки, які працюють в поліції, відрізняються від тих, які працюють, в народному господарстві? А хто буде тоді захищати від злочинців населення, виїжджати на виклики?", - додав міністр.

Клименко назвав умову мобілізації правоохоронців

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що якщо ситуація в країні погіршуватиметься, правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватися.

За його словами, сьогодні в поліції служать 98 тисяч офіцерів й сержантів, які до початку повномасштабної війни були рівномірно розташовані по усій території країни.

З початку війни відбулись тектонічні рухи щодо дислокації.

"На сьогоднішній день, від Чернігівської й до Миколаївської області, в прикордонних регіонах, безпосередньо в регіонах де йдуть активні бойові дії, а це 900 кілометрів, розташовані поліцейські підрозділи. Це 35 тисяч особового складу. Сюди також входить підрозділ "Лють", це 5 тисяч", - пояснив Клименко.

До початку війни, як розповів міністр, на 10 тисяч населення України було в середньому виділено 23-26 працівників поліції. Сьогодні ж, на деокупованих територіях - понад 100. Режим став набагато жорсткішим, а завдань - більше. Поліція, як зауважив Клименко, з початку війни на 80% збільшила свій функціонал.

"Але ми не збільшуємо кількість поліцейських й набори до поліції. Ми розуміємо, що важко зараз в країні. Але ще раз хочу повторити, що якщо ситуація буде розвиватись так в країні, що необхідно буде стати до зброї - ми готові це зробити", - зауважив міністр.