Хто такий Саймон Шустер – автор скандальної статті в Time про Зеленського

Про що написав Шустер

30 жовтня в журналі Time вийшла стаття, в якій кореспондент Саймон Шустер аналізує перебіг війни в Україні, міжнародну підтримку, а також проблеми всередині нашої країни, а саме ситуацію с корупцією, мобілізацією тощо. Автор матеріалу спирається на заяви президента Володимира Зеленського та анонімні джерела.

В публікації йдеться про те, що український лідер нібито "почувається зрадженим своїми західними союзниками", що вони "не залишили йому засобів для перемоги у війні, лише засоби для того, щоб пережити її".

Обкладинка номера Time з новою статтею про Зеленського під назвою "Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я" (time.com)

Також Time наводить коментарі неназваних представників з оточення президента про проблеми з контрнаступом. Нібито частина командирів фронтових підрозділів відмовляється від виконання наказів наступати, навіть якщо їх віддали з Офісу президента. При цьому в матеріалі зазначається, що темпи мобілізації майже припинилися після звільнення Зеленським воєнкомів.

Крім того, в статті йдеться, що під час візиту Зеленського до Вашингтону американська сторона висунула умови для подальшої допомоги Україні, серед яких антикорупційні реформи. Після цього контроль за роботою українських чиновників посилили. Але неназваний радник президента розказав Time, що красти продовжують.

Реакція України

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав статтю Шустера "суб'єктивним поглядом журналіста" та висловив сумнів у достовірності інформації від анонімних джерел, що використовувалися в матеріалі.

Представник Офісу президента також не погодився з тим, що Зеленський на тлі ситуації з постачанням оборонної допомоги Україні нібито "почувається зрадженим союзниками". Михайло Подоляк наголосив, що "президент реагує жорстко... на те, що ми вже 600 днів воюємо".

На його думку, акценти в матеріалі Саймона Шустера були неправильно розставлені.

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився з приводу ситуації з нібито зупинкою мобілізації та нестачею людей у війську, про що йшлося в статті. Він заявив, що наразі цих проблем немає.

"Що стосується призову. У нас не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки та оборони. Чи будуть проблеми? Це питання, яке може виникати з часом. Наскільки вони будуть великими, як вони можуть впливати на ті чи інші речі, будемо дивитися тоді", - наголосив Данілов.

Уродженець Москви. Що відомо про Саймона Шустера

Саймон Шустер народився у Москві у 1989 році. Після того як родина емігрувала до США, мешкав у Сан-Франциско, навчався у Стенфорді.

З 2006 року Шустер працював у Росії. Писав для видань The Moscow Times, Associated Press, Reuters. Висвітлював ситуацію в російській політиці.

У 2013 році почав співпрацювати із Time. Після початку війни на сході України присвятив свою роботу висвітленню цих подій. Написав статтю "У Росії – злочин без кари" про збитий малазійський Boeing 777 біля Донецьку , після виходу якої йому заборонили в'їзд на територію РФ.

З початком повномасштабної агресії РФ Саймон Шустер багато часу проводив в Україні. У квітні 2022 протягом двох тижнів перебував і в Офісі президента, де спілкувався із Зеленським та його оточенням. Після цього журналіст написав статтю про українського президента для травневого випуску Time, а фото Зеленського з'явилось на обкладинці.

Обкладинка номера Time за травень 2022 (time.com)

До речі, вперше Володимир Зеленський потрапив на обкладинку видання у 2019 році. Тоді статтю "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом" теж написав Саймон Шустер.

На 2023 рік Саймон Шустер анонсував вихід своєї книги про Зеленського під назвою "Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський і війна в Україні".

Варто зазначити, що Саймон Шустер має державну нагороду від президента України. У 2022 році Володимир Зеленский нагородив американського журналіста орденом "За заслуги" (III ступеню).

Інші статті журналіста

Саймон Шустер не вперше випускає скандальні статті про Україну. Автор писав про Майдан як про насильство і ставив питання, чи можуть Захід або Росія це зупинити. Шустер стверджував, що Майдан захопили "праві радикали".

У лютому 2014 року вийшла стаття, в якій журналіст стверджував, що Україна наближається до громадянської війни. Він висвітлював події в Криму.

В березні 2014 був опублікований матеріал Шустера під назвою "Багато українців бажають, щоб Росія вторглася".

Скріншот статті Time за березень 2014

А у 2018 році ще в одному матеріалі для Time Шустер звинувачував "Азов" у нацизмі.