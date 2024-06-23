Хто такий "Николаевский Ванек" і чому в нього мільйони підписників

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Що відомо про "Николаевского Ванька"

Канал під назвою "Николаевский Ванек" був створений у месенджері Telegram 17 квітня 2022 року. Серед перших були пости про ситуацію в Миколаєві, інформація про загрозу обстрілів міста.

Невдовзі канал почав повідомляти новини із зон активних бойових дій по всій країні, атаки окупантів, напрямок руху ракет та шахедів.

Автор звертається до підписників у невимушеному стилі. Його "фірмові" звернення "днепрята", "львовчата", "киевчата" та повідомлення, що можна "писять и спать" при відбої тривоги, полегшують нервову напругу мільйонів українців під час ворожих обстрілів.

Скриншот t.me/vanek_nikolaev

Аудиторія каналу наразі сягає 2,4 млн підписників і продовжує зростати. До того ж, за даними дослідження Telemetrio, саме "Николаевский Ванек" у 2023 році став каналом з найбільшим приростом підписників в Україні – 1,3 млн.

Крім інсайдерської інформації про ракетні удари, рух ворожих БПЛА, канал збирає дані щодо переміщення та місцезнаходження військ РФ, підтримує мешканців окупованих територій, закриває збори на потреби військових.

Чому автором каналу вважають Віталія Кіма

Навколо ім'я автора каналу виникло багато чуток. Користувачі припускали, що це може бути хтось із військових, оскільки інформація про російські атаки завжди є точною.

Але найбільш розповсюджене припущення, що "Николаевский Ванек" – це Віталій Кім, очільник військової адміністрації Миколаївської області. Підписники помітили, що кілька разів дописи на особистій сторінці голови ОВА та "Ванька" збігалися за форматом.

Фото: Віталія Кіма вважали автором "Николаевского Ванька" (Getty Images)

Врешті Кім зізнався, що мав відношення до каналу і публікував дописи, але наразі лише читає його та співпрацює з автором.

"Вже не можу писати, тому, звісно зараз читаю і взаємодію з ним. Багато в чому тг-канал змінився, але залишилося одне – режим роботи залишився таким, яким був у перші вісім місяців. Вчора ми до третьої ночі моніторили небо, передавали інформацію, але я туди не пишу. Ми просто співпрацюємо. Адміністратор цього тг-каналу – це незалежна людина зі своїми думками", – розповыдав Віталій Кім ТСН.

Хто насправді публікує дописи

Особа автора "Николаевского Ванька" досі є анонімною, проте він дав інтерв'ю журналу Elle та поділився особливостями своєї роботи.

"Ванек" не зважає на версії користувачів, щодо авторства каналу:"Реальну інформацію знає від сили людей 15, не більше, переважно "колеги по цеху".

Він розповів, що найбільш напружені дні у роботі – це моменти активних бойових дій та надзвичайні ситуації, як було з підривом Каховської ГЕС. Тоді доводиться працювати без відпочинку і найдовші зміни можуть тривати до 36 годин.

Зі слів автора каналу зрозуміло, що його веде команда людей, які працюють по різних напрямах, і їх не вистачає: "Також є проблема, що не вистачає кадрів, тому дуже часто доводиться, окрім свого напряму, займатися якимось ще. У моєму випадку це Запорізький напрямок, який теж дуже непростий. Тому доводиться багато слухати, багато дивитися, багато розмовляти, багато вербувати, щоб потік даних був точнішим і міг використовуватися під час планування наступних операцій".

Чи можна довіряти "Николаевскому Ваньку"

Через високий ризик розповсюдження фейків та відсутність відповідальності анонімні канали не є надійним джерелом отримання інформації. Зокрема про це неодноразово наголошували у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Проте ситуація з "Николаевским Ваньком" дещо інша. Як заявив Віталій Кім, цей канал не зовсім анонімний, має "зірочку" авторизації і йому можна довіряти.

"Це авторизований телеграм-канал. Скажемо так, він там стоїть із зірочкою, що підтверджено. Він не зовсім анонімний, просто не розкривається, хто його веде. Тому довіряти можна, тому що його робота – інформувати людей про ризики і небезпеку, яка очікується. Тому він працює не для грошей, а заради перемоги", – пояснив очільник Миколаївської ОВА "Громадському радіо".

Також з "Николаевским Ваньком" співпрацюють військові та кажуть, що інформація на цьому каналі перевірена.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, що "Николаевский Ванек" має дуже потужно розвинуту мережу партизанського руху. В автора Telegram-каналу "є перевірені люди", які з перших днів війни допомагали і продовжують та допомагати ЗСУ.

"Коли він ("Николаевский Ванек", – ред.) надає інформацію, то їй можна вірити", – підсумував Марченко.

Сам автор "Николаевского Ванька" припустив, у чому причина такої популярності та довіри до каналу: "Люди довіряють, бо, мабуть, розуміють, що підводити їх ніхто не збирається".

Він додав, що попри те що на каналі висловлюється "виключно своя думка", вона завжди має свою основу, аргументи, докази чи факти, які іноді підсвічуються (коли це можливо), а іноді ні.

При підготовці матеріалу використовувалися: інтерв'ю автора "Николаевского Ванька" виданню Elle, дані дослідження Telemetrio, заяви Віталія Кіма в ефірі "Громадського радіо" та ТСН, заява Дмитра Марченка на Espreso.TV, публікації Центру протидії дезінформації РНБО України.