Хто такий Михайло Драпатий – новий командувач Сухопутних війск ЗСУ

Зміст:

Біографія Михайла Драпатого

Михайлу Васильовичу Драпатому 42 роки. Народився на Хмельниччині, у Кам'янці-Подільському. Після закінчення школи вирішив обрати кар'єру військового та вступив до Харківського інституту танкових військ.

У 22 роки почав службу в 72-й окремій механізованій бригаді (ОМБр) у званні лейтенанта.

У 2017 році став магістром Національного університету оборони України.

Штурмував барикади окупантів у Маріуполі

На початку війни на сході України у 2014 році Михайло Драпатий командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї ОМБр і перебував у зоні бойових дій.

На початку травня 2014-го підрозділи його батальйону дислокувалися поблизу Маріуполя, де намагалися закріпитися російські окупанти.

Батальйону Драпатого було віддано бойовий наказ зайти у місто на бронетехніці для посилення підрозділів ЗСУ, які відбивали штурм противника, і звільнити заручників у відділку міліції.

Командир їхав в одному з БМП, що буквально перелетів одну з барикад, встановлених прибічниками окупантів на вулицях. Ці кадри з "летючим БМП" згодом побачили в усьому світі.

"Коли мені механік-водій доповідав, що перед нами барикади більші метра у висоту, питав, що робити, а я сказав, що беремо штурмом. Це відео облетіло весь світ. І вони (росіяни, - ред.) не дочекаються", - згадував Михайло Драпатий в інтерв'ю АрміяFM.

Бойовий шлях під час АТО

Після Маріуполя батальйон на той момент майора Драпатого мав перекрити державний кордон України, щоб відрізати шляхи ввезення росіянами озброєння, техніки, боєприпасів.

Завдання виконували біля населених пунктів Амвросіївка, Зеленопілля, Маринівка, Довжанський, утримували Савур-Могилу, прикордонний пункт контролю Червонопартизанськ.

Проте армія ворога вела щільний вогонь з території РФ. За словами Михайла Драпатого, були дні, коли росіяни по 7 годин поспіль "розстрілювали з усіх видів артилерії та мінометів".

Українські військові та прикордонники опинилися у вогневому кільці, не маючи змоги вести вогонь у відповідь по території РФ. При цьому з іншого боку їх обстрілювали проросійські терористи, прикриваючись населеними пунктами.

Михайло Драпатий узяв на себе відповідальність за виведення підрозділів із району населених пунктів Ізварине та Червонопартизанськ Луганської області.

Фото: Михайло Драпатий брав участь в АТО (t.me/Zaluzhnui)

Комбат вивів із "Ізваринського котла" 260 бійців та понад 30 одиницями техніки. Протягом трьох діб військові подолали понад 160 км. Під час цієї операції загинув один солдат.

Згодом батальйон Драпатого відправили на доукомплектування, а сам він почав навчання у Нацуніверситеті оборони. Але невдовзі перевівся на "заочку" та повернувся в зону АТО.

У 2016 був призначений командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Виконував завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області.

За рік Михайло Драпатий став командиром бригади та керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.

У 2019 році отримав звання полковника. Того ж року розпочав дворічне навчання на факультеті оперативно-стратегічного рівня в Нацуніверситеті оборони.

Фото: нагородження Драпатого перехідним мечем королеви Великої Британії (twitter.com/MelSimmonsFCDO)

Під час церемонії випуску посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс нагородила Михайла Драпатого перехідним мечем королеви Великої Британії як кращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки.

Повномасштабне вторгенння

Повномасштабне вторгення РФ в Україну в лютому 2022 Михайло Драпатий зустрів у статусі заступника командувача Об’єднаних сил ЗСУ з підготовки військ.

З березня 2022 Драпатий очолював оперативне угруповання військ "Південь", яке зупинило наступ російських окупантів на Кривий Ріг.

Згодом ОУВ "Південь" увійшло до оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Херсон", створеного для деокупації міста. Його очолив Михайло Драпатий.

Він був одним із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини, а у лютому 2024 Драпатого призначили заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

У травні 2024 на тлі намагань РФ наступати на Харківщині і створити загрозу Вовчанську Михайло Драпатий очолив оперативно-тактичне угруповання військ "Харків".

У вересні 2024 очолив оперативно-тактичне угруповання військ "Луганськ", зона відповідальності якого простягається від Білогорівки Луганщини до Нью-Йорка Донеччини. 5 жовтня 2024 отримав звання генерал-майора.

29 листопада президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Павлюка (обіймав посаду з лютого 2024).

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил", - заявив голова держави.

Фото: Драпатий став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ (facebook_com_CinCAFofUkraine)

Зазначимо, разом із Михайлом Драпатим сьогодні було призначено заступником Головнокомандувача ЗСУ командира 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Олега Апостола.

Обидва довели свою ефективність у боях, зазначив президент Володимир Зеленський, коментуючи кадрові рішення.

При підготовці використовувалися: інтрев'ю Михайла Драпатого АрміяFM, допис у Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського, публікація "Мілітарний", інформація з Wikipedia.