Хто такі "Шведські демократи" і як вони ставляться до України

Нагадаємо, що у 2022 році у Швеції три партії з консервативного табору домовилися про формування нового уряду і вперше користувалися підтримкою ультраправих.

Правопопулістська партія "Шведські демократи" хоч формально не увійшла в коаліцію, але її представники отримали неміністерські посади в уряді. Це дає їм змогу повністю контролювати його роботу, отримувати всю інформацію та ветувати будь-які рішення.

На запит РБК-Україна партія "Шведські демократи" повідомила, що рішуче підтримує Україну, навіть ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми виступали за надання як військової, так і цивільної допомоги Україні ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році, а також зобов’язалися продовжувати підтримку та розглядати можливості збільшення підтримки в майбутньому. Що стосується санкцій проти Росії, то ми виступаємо за посилення санкцій загалом і розглядаємо нові можливості подальших санкцій", - йдеться у відповіді партії.

Щодо внутрішньої політики позиції "Шведських демократів" особливо не змінилися. У партії заявили про негативні наслідки міграційної політики останніх десятиліть.

"... наші принципи щодо соціальної держави та необхідності допомагати тим, хто цього потребує, та заохочувати промисловість і зростання, є однаковими. Звичайно, розробка політики ніколи не закінчується, і ми завжди адаптуємося до нових обставин", - зазначає партія.