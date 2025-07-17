Хто така Юлія Свириденко: шлях до посади прем'єр-міністра України

Головне:

Де народилася та навчалася Юлія Свириденко?

Чим займалася до приходу в політику?

Що відомо про роботу Свириденко в Чернігівській ОДА?

Які посади обіймала в ОП та Кабміні?

Факти з біографії

Юлії Свириденко 39 років, народилася 25 грудня 1985 в Чернігові в родині держслужбовців. Її батько працював у Чернігівському територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, а мати обіймала посаду в обласній раді.

У 2008 році з відзнакою закінчила Київський національний торгівельно-економічний університет зі ступенем магістра за спеціальністю "менеджмент антимонопольної діяльності". Того ж року вступила до аспірантури КНТЕУ за спеціальністю "економіка та управління національним господарством".

Крім того, проходила навчання в Німецькій академії управління Нижньої Саксонії (2016) та за програмою стратегій зростання приватного сектору Шведського агентства з питань міжнародного розвитку Sida (2017).

Юлія Свириденко володіє англійською та китайською мовами. Є почесною професоркою практики Київської школи економіки, запрошена лекторка KSE GBS.

У 2023 році увійшла до списку 100 "нових лідерів, які формують світ" за версією журналу TIME.

Фото: Юлія Свириденко очолила Кабмін (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Заміжня, має доньку. Чоловік – Сергій Дерлеменко, керує компаніями "ДКС-Групп" та "ДІТЕЛ", що займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями та обслуговуванням мереж зв'язку.

З приватного сектору до Чернігівської ОДА

Свій кар'єрний шлях Юлія Свириденко розпочала у 2008 році як економіст з фінансової роботи в українсько-андоррському спільному підприємстві "АМП".

Потім працювала у Чернігівському міжміському бюро технічної інвентаризації на посаді оцінювачки.

У 2011 році Свириденко очолила представництво Чернігова в китайському місті Усі. Працювала над залученням іноземних інвестицій в економіку Чернігівщини.

Одним із результатів діяльності представництва став запуск проєкту з будівництва заводу "Еко-Втор" з виробництва поліефірного волокна у Чернігові зі 100% іноземних інвестицій. Після початку роботи заводу Юлія Свириденко отримала посаду заступниці директора з зовнішньоекономічної діяльності.

З 2015 почала кар'єру на державній службі:

у травні 2015 стала радницею керівника Чернігівської ОДА Валерія Куліча;

у серпня того ж року очолила Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації;

у 2017-2018 – перша заступниця голови Чернігівської ОДА;

після відставки Куліча з липня по листопад 2018 Свириденко виконувала обов'язки голови Чернігівської ОДА.

Фото: Свириденко була заступницею голови Чернігівської ОДА (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Згодом також пішла з облдержадміністрації та керувала компанією Seedco Group, що спеціалізується на переробці сільськогосподарських культур для харчової та кормової промисловості. Співвласником Seedco Group є колишній очільник Чернігівської ОДА Валерій Куліч.

Робота в ОП та Кабміні

У вересні 2019 Юлія Свириденко була призначена заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова, а з липня 2020 року стала першою заступницею вже нового міністра – Ігоря Петрашка.

У березні 2020 – лютому 2021 входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України. Працювала в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

З грудня 2020 по листопад 2021 Свириденко обіймала посаду заступниці керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з питань економіки.

Одночасно з роботою в ОП також очолювала Раду зі сприяння бізнесу, входила до складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

4 листопада 2021 Юлія Свириденко була призначена першою віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

У 2022 році очолила Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики проти РФ.

Після початку повномасштабної війни координувала програму релокації підприємств, програму грантів єРобота для підтримки бізнесу, працювала над реалізацією програми "Зроблено в Україні".

Як перша віцепрем'єрка – міністр економіки України брала участь у переговорах із союзниками та партнерами України, зокрема, у переговорному процесі щодо угоди про надра зі США. Входила до складу української делегації на перемовинах у Вашингтоні.

У травні 2025 Юлія Свириденко разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали угоду про надра між Україною та США. Відповідала за перемовини щодо фонду відбудови України.

Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Свириденко тоді підкреслила, що угода спрямована на залучення глобальних інвестицій для відновлення економіки України та сприяння довгостроковому миру і безпеці.

З червня 2025 була призначена заступницею голови Ради з питань підтримки підприємництва (консультативно-дорадчого органу при президентові України).

Зміни в уряді

Чутки про можливе призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра замість Дениса Шмигаля циркулювали ще минулого року. Втім тоді відставки очільника уряду не відбулося, хоча восени 2024 були замінені кілька міністрів та заступників прем'єра.

За рік у політичних колах знову заговорили про оновлення Кабінету міністрів. Кілька депутатів і блогерів повідомили, що президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та призначити на цю посаду Юлію Свириденко. Голосування анонсували у Верховній Раді на середину липня.

Більше про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду".

Варто зазначити, що Денис Шмигаль очолював Кабінет міністрів з 4 березня 2020. Цей уряд працював найдовше за час незалежності України, проте за п'ять років більшість міністрів змінилася.

Юлія Свириденко стала другою жінкою прем'єр-міністром в історії України після Юлії Тимошенко, яка очолювала уряд двічі (2005 та 2007-2010 роки).

При підготовці використовувалися: біографія Юлії Свириденко на Урядовому порталі, публікації пресслужби ОП, інформація з Wikipedia, Facebook-сторінка Юлії Свириденко.