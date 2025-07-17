Хто така Юлія Свириденко: шлях до посади прем'єр-міністра України

Юлія Свириденко змінила Дениса Шмигаля на посаді голови Кабінету міністрів України. До призначення вона впродовж чотирьох років була першим віцепрем'єром та керувала Міністерством економіки.
Докладніше про біографію Юлії Свириденко – в матеріалі РБК-Україна.
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Юлії Свириденко 39 років, народилася 25 грудня 1985 в Чернігові в родині держслужбовців. Її батько працював у Чернігівському територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, а мати обіймала посаду в обласній раді.
У 2008 році з відзнакою закінчила Київський національний торгівельно-економічний університет зі ступенем магістра за спеціальністю "менеджмент антимонопольної діяльності". Того ж року вступила до аспірантури КНТЕУ за спеціальністю "економіка та управління національним господарством".
Крім того, проходила навчання в Німецькій академії управління Нижньої Саксонії (2016) та за програмою стратегій зростання приватного сектору Шведського агентства з питань міжнародного розвитку Sida (2017).
Юлія Свириденко володіє англійською та китайською мовами. Є почесною професоркою практики Київської школи економіки, запрошена лекторка KSE GBS.
У 2023 році увійшла до списку 100 "нових лідерів, які формують світ" за версією журналу TIME.
Заміжня, має доньку. Чоловік – Сергій Дерлеменко, керує компаніями "ДКС-Групп" та "ДІТЕЛ", що займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями та обслуговуванням мереж зв'язку.
Свій кар'єрний шлях Юлія Свириденко розпочала у 2008 році як економіст з фінансової роботи в українсько-андоррському спільному підприємстві "АМП".
Потім працювала у Чернігівському міжміському бюро технічної інвентаризації на посаді оцінювачки.
У 2011 році Свириденко очолила представництво Чернігова в китайському місті Усі. Працювала над залученням іноземних інвестицій в економіку Чернігівщини.
Одним із результатів діяльності представництва став запуск проєкту з будівництва заводу "Еко-Втор" з виробництва поліефірного волокна у Чернігові зі 100% іноземних інвестицій. Після початку роботи заводу Юлія Свириденко отримала посаду заступниці директора з зовнішньоекономічної діяльності.
З 2015 почала кар'єру на державній службі:
Згодом також пішла з облдержадміністрації та керувала компанією Seedco Group, що спеціалізується на переробці сільськогосподарських культур для харчової та кормової промисловості. Співвласником Seedco Group є колишній очільник Чернігівської ОДА Валерій Куліч.
У вересні 2019 Юлія Свириденко була призначена заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова, а з липня 2020 року стала першою заступницею вже нового міністра – Ігоря Петрашка.
У березні 2020 – лютому 2021 входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України. Працювала в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.
З грудня 2020 по листопад 2021 Свириденко обіймала посаду заступниці керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з питань економіки.
Одночасно з роботою в ОП також очолювала Раду зі сприяння бізнесу, входила до складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
4 листопада 2021 Юлія Свириденко була призначена першою віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.
У 2022 році очолила Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики проти РФ.
Після початку повномасштабної війни координувала програму релокації підприємств, програму грантів єРобота для підтримки бізнесу, працювала над реалізацією програми "Зроблено в Україні".
Як перша віцепрем'єрка – міністр економіки України брала участь у переговорах із союзниками та партнерами України, зокрема, у переговорному процесі щодо угоди про надра зі США. Входила до складу української делегації на перемовинах у Вашингтоні.
У травні 2025 Юлія Свириденко разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали угоду про надра між Україною та США. Відповідала за перемовини щодо фонду відбудови України.
Свириденко тоді підкреслила, що угода спрямована на залучення глобальних інвестицій для відновлення економіки України та сприяння довгостроковому миру і безпеці.
З червня 2025 була призначена заступницею голови Ради з питань підтримки підприємництва (консультативно-дорадчого органу при президентові України).
Чутки про можливе призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра замість Дениса Шмигаля циркулювали ще минулого року. Втім тоді відставки очільника уряду не відбулося, хоча восени 2024 були замінені кілька міністрів та заступників прем'єра.
За рік у політичних колах знову заговорили про оновлення Кабінету міністрів. Кілька депутатів і блогерів повідомили, що президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та призначити на цю посаду Юлію Свириденко. Голосування анонсували у Верховній Раді на середину липня.
Більше про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду".
Варто зазначити, що Денис Шмигаль очолював Кабінет міністрів з 4 березня 2020. Цей уряд працював найдовше за час незалежності України, проте за п'ять років більшість міністрів змінилася.
Юлія Свириденко стала другою жінкою прем'єр-міністром в історії України після Юлії Тимошенко, яка очолювала уряд двічі (2005 та 2007-2010 роки).
При підготовці використовувалися: біографія Юлії Свириденко на Урядовому порталі, публікації пресслужби ОП, інформація з Wikipedia, Facebook-сторінка Юлії Свириденко.
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