Хто така Ірина Кормишкіна, яку звинувачують у привласненні 20 мільйонів гривень

Хто така Ірина Кормишкіна

Ірина Кормишкіна (до заміжжя Аллахвердієва) – економістка, народна депутатка 9-го скликання, членкиня партії "Слуги народу".

Народилася 1978 року у Миколаєві. Здобула освіту у Миколаївській державній аграрній академії за спеціальністю економіст із бухгалтерського обліку та фінансів. Працювала директором Миколаївської обласної дирекції ПрАТ СК "Уніка", згодом була заступницею директора з розвитку в Миколаївській філії ЗАТ АСК "ІНГО Україна" та заступницею директора Миколаївської міської страхової агенції ЗАТ "Інкомстрах".

У 2019 році Ірина стала народним депутатом від "Слуги народу", вона член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

Ірина Кормишкіна – народна депутатка 9-го скликання (фото: Facebook/Ірина Кормишкіна)

За свою політичну кар'єру Кормишкіна відзначилася тим, що увійшла до списку прогульників серед нардепів 9 скликання. Вона пропустила третину голосувань з початку 2022 року і до травня 2023 року.

У 2022 році нардепка підтримала містобудівну реформу, яка захищає інтереси забудовників, втім через спротив громадськості реформу досі не підписав президент. У 2019 році Кормишкіна не проголосувала за законопроект, який мав ліквідувати корупційні схеми під час оцінки об’єктів нерухомості.

У 2020 році Ірина потрапила у сексистський скандал, тоді її колеги по партії Давид Арахамія і Олександр Корнієнко у вульгарній формі обговорювали зовнішність нардепки, назвавши її "корабельною сосною". Згодом вони перепросили і запевнили, що говорили про іншу жінку.

Ірина Кормишкіна (фото: Instagram/irinakormyshkina)

Яким майном володіє нардепка

У 2023 році Ірина вийшла заміж за депутата Миколаївської облради, голову фракції "Наш край" Юрія Кормишкіна. Для шлюбних обіцянок пара вибрала обручки BVLGARI, які коштують понад 305 тис. грн кожна.

Подружжя посіло четверте місце в рейтингу найбільших землевласників у Верховній Раді. У пари 66 земельних ділянок на загальну площу у 115 га, 35 з них купив Юрій у 2022 році ще до шлюбу із Іриною. Також у власності її чоловіка є склади, офіси, АЗС, зерноток, майстерні, автогараж, два житлових будинки і квартира.

Окрім цього, Кормишкіни володіють солідним автопарком. У 2022 році депутатка купила Mercedes-Benz S 500L 2021 року випуску за 1,3 млн грн. У власності подружжя є ще один автомобіль та мотоцикл, придбані у 2022 році, а у Юрія – 2 джипи, 11 вантажівок, 10 причепів, 4 напівпричепи і 2 трактори.

Ірина з Юрієм Кормишкіним (фото: ebk.wiki)

Ірина неодноразово у парламенті з'являлась у найдорожчих світових брендах Louis Vuitton, Versace, Gucci та інших. У 2021 році вона прийшла у Раду із сумочкою від YSL Niki за 70 тис. грн, на фото із соцмереж на жінці помітили елітний браслет Van Cleef & Arpels за 206 тис. грн, а у 2023 році Ірина прийшла на роботу у топі Louis Vuitton за 60 тис. грн.

Ірина у топі від Louis Vuitton за 60 тис. грн (фото: ebk.wiki)

Що відомо про підозру у незаконному збагаченні

У листопаді 2022 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Ірини за отримання неправомірної вигоди: подарунків вартістю 14,4 млн грн та 5,3 млн грн, а також годинника DEFY MIDNIGHT із діамантами за 310 000 грн.

Слідство встановило, що у 2021-2022 роках Ірина заволоділа активами, які на понад 20 млн грн перевищують доходи та заощадження за цей період, які у той час становили не більше 2,7 млн грн. За незаконно отримані кошти Кормишкіна купила будинок під Одесою, де зараз проживає.

16 жовтня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Ірину про підозру у незаконному збагаченні. Нардепку звинувачують за ст. 368-5 КК, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Ірині Кормишкіній загрожує до 10 років позбавлення волі (фото: Instagram/irinakormyshkina)