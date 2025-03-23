Хто правий захисник та єдиний нападник: Ребров назвав старт на Бельгію

Сергій Ребров та Руді Гарсія визначилися зі стартовими складами на матч-відповідь плей-офф Ліги націй УЄФА Бельгія – Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби національних команд України і Бельгії .

Матч Бельгія – Україна відбудеться 23 березня у бельгійському Генку. Поєдинок на стадіоні "Лумінус Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Перша зустріч команд завершилась на користь українців з рахунком – 3:1. Переможець двоматчевого протистояння в наступному розіграші турніру гратиме в елітній Лізі А.

Першим стартовий склад своєї збірної назвав Сергій Ребров.

Україна: Лунін – Миколенко, Матвієнко, Сваток Забарний, Зінченко – Калюжний, Судаков, Ярмолюк, Гуцуляк – Ванат.

У схемі з п'ятьма оборонцями проблемну позицію на правому фланзі очікувано закриватиме Олександр Зінченко. Єдиним нападником з перших хвилин буде Владислав Ванат. У середині поля гру розпочнуть Єгор Яромолюк і Олексій Гуцуляк. Доволі несподівана поява у старті захисника Олександра Сватка.

А згодом визначився і Руді Гарсія.

Бельгія: Селс – Меньє, Кастань, Фас, Дебаст – Раскін, де Брюйне, Ванакен, Доку – Троссар, Лукаку.

Місце у воротах тренер відав Матцу Селсу з англійського "Ноттінгем Форест". Тібо Куртуа залишився в запасі. Тож на полі з перших хвилин буде тільки один голкіпер мадридського "Реала".