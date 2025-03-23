Кто правый защитник и единственный нападающий: Ребров назвал старт на Бельгию

Сергей Ребров и Руди Гарсия определились со стартовыми составами на ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА Бельгия - Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы национальных команд Украины и Бельгии .

Матч Бельгия - Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.

Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров.

Украина: Лунин - Миколенко, Матвиенко, Сваток Забарный, Зинченко - Калюжный, Судаков, Ярмолюк, Гуцуляк - Ванат.

В схеме с пятью защитниками проблемную позицию на правом фланге ожидаемо будет закрывать Александр Зинченко. Единственным нападающим с первых минут будет Владислав Ванат. В середине поля игру начнут Егор Яромолюк и Алексей Гуцуляк. Довольно неожиданное появление в старте защитника Александра Сватка.

А впоследствии определился и Руди Гарсия.

Бельгия: Селс - Менье, Кастань, Фас, Дебаст - Раскин, де Брюйне, Ванакен, Доку - Троссар, Лукаку.

Место в воротах тренер ведал Матцу Селсу из английского "Ноттингем Форест". Тибо Куртуа остался в запасе. Поэтому на поле с первых минут будет только один голкипер мадридского "Реала".