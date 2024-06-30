Хто перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції: екзитполи

Попереду Францію чекає ще один тур виборів. І оскільки там діє мажоритарна система, то в другому турі ситуація може змінитися.

Так, за результатами екзитполу Ifop, партія "Національне об'єднання", формальним лідером якої є проросійська Марін Ле Пен, здобуває підтримку 34,2% виборців. Ультралівий "Народний фронт" йде на другому місці з 29,1% голосів. А от політсила президента Еммануеля Макрона опиниться на третьому місці з 21,5% голосів.

А от екзитпол, проведений Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune, віддає "Національному об'єднанню" трохи менше - 33% голосів. "Народний фронт" може отримати 28,5% голосів, а коаліція Макрона - 22%.

Явка в першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою у 21 столітті і, попередньо, становить 69,7%.