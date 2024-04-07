Хто з пенсіонерів може отримати пільгу на оплату ЖКП: умови та як оформити

Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату ЖКП, можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості. Також продовжують там проживати після виходу на пенсію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Зокрема, це:
Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу (наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2006 за № 1193/13067).
Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240 грн).
Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року. На членів сім’ї пільговика зазначена пільга не поширюється.
Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:
Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці.
Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:
В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Такий платіж обчислюють індивідуально. Він залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.
При цьому внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.
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