Хто може стати Папою Римським після Франциска: список кандидатів

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Чому можуть призначити вибори Папи

88-річний Папа Римський Франциск кілька тижнів тяжко хворіє. Він потрапив в лікарню 14 лютого через труднощі з диханням. Спочатку в понтифіка діагностували бронхіт, але його стан продовжував погіршуватись. Розвинулася двостороння пневмонія та стався респіраторний криз. Йому робили переливання крові та призначили кисневу терапію.

За 12 років на престолі Папа неодноразово мав проблеми зі здоров'ям. Як писали західні ЗМІ з посиланням на джерела у Ватикані, організм понтифіка дуже сприйнятливий до легеневих хвороб, адже у молодості через плеврит йому частково видалили легеню.

Фото: Папа Франциск був госпіталізований 14 лютого (GettyImages)

За інформацією Politico, Папа Римський приватно висловив побоювання, що цього разу не зможе видужати. Тому через погіршення здоров'я протягом останнього місяця віг перейшов до завершення ключових справ.

А серед кардиналів припускають, що через хворобу понтифік може зректися престолу, адже йому буде важко продовжувати виконувати обов'язки. Зазначимо, Франциск став Папою саме після зречення свого попередника Бенедикта XVI через поганий стан здоров'я.

Зазначимо, 26 лютого пресслужба Ватикану повідомила, що Папа у стабільному стані продовжує лікування. Він провів спокійну ніч, а прокинувшись підвівся з ліжка і пересів у крісло.

Хто може стати Папою Римським

Теоретично на посаду голови Римської церкви може претендувати будь-який охрещений та неодружений чоловік-католик, але на практиці з 1378 року Папами стають лише особи з-поміж кардиналів.

Кардинал – це римський єпископ, найвищий посадовець Католицької церкви після понтифіка. Кардинали є радниками Папи, та допомагають йому керувати Ватиканом. Вони входять до складу римської курії (вищий виконавчий орган влади), а також формують Колегію.

Колегія кардиналів керує Римської церквою в разі смерті чи зречення Папи до проведення виборів нового очільника Престолу. Також вони беруть участь у конклаві – процесі обрання понтифіка.

Фото: Вибори Папи відбуваються на конклаві кардиналів у Сикстинській капелі (GettyImages)

Кардинали Колегії одночасно можуть і голосувати, і бути кандидатами на посаду Папи.

Наразі налічується 253 римських єпископів-кардиналів. При цьому лише 138 із них матимуть змогу проголосувати за Папу, оскільки це право надається лише особам віком до 80 років.

Кандидати на посаду глави Ватикану

Щодо найбільш ймовірних претендентів у Папи застосовують спеціальний термін "папабілі". На тлі хвороби понтифіка Франциска, ЗМІ роблять припущення щодо того, хто може замінити чинного лідера Католицької церкви.

Видання New York Post опублікувало перелік можливих наступників Франциска. До списку увійшли 8 кардиналів із різних країн. Найстаршому – 76 років.

П'єтро Паролін

71-річний кардинал з Італії. Останні 11 років є державним секретарем Ватикану. Має політично помірковані погляди та вважається послідовником ідей Франциска.

Раніше служив у дипломатичному крилі Святого Престолу в Нунціатурі Нігерії та Мексики.

Фото: Володимир Зеленський та П'єтро Паролін (president.gov.ua)

Паролін відвідував Україну минулого року та мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорювали обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих українських захисників.

Фрідолін Амбонго Бесунгу

Кардинал із Демократичної Республіки Конго. Йому 65 років, отримав титул кардинала у 2019-му від Пари Франциска. Бесунгу є президентом Симпозіуму єпископських конференцій Африки та Мадагаскару.

Він став відомим через свою позицію щодо доктрини Ватикану про благословення неодружених та одностатевих пар. Бесунгу оголосив цю доктрину недійсною на африканському континенті, що було розцінено як різкий докір лівим принципам Франциска. Хоча він пішов проти позиції понтифіка, деякі джерела припускають, що це могло відбутися з його благословення.

Вім Ейк

71-річний кардинал із Нідерландів. Отримав титул у 2012 році від Папи Бенедикта XVI.

Вім Ейк вважається опонентом Франциска. Відомим своїми критичними поглядами щодо деяких рішень чинного Папи, зокрема щодо сімейних питань і таїнства причастя для розлучених осіб.

Він також висловлюється проти благословення одностатевих пар і підтримує традиційні цінності Католицької Церкви.

Петер Ердо

Угорський 71-річний кардинал. Служить у Ватикані з 2003 року. Колишній президент Ради єпископських конференцій Європи. Як пише New York Post, Ердо вже давно є важливою фігурою в політиці сучасної церкви.

Будучи консерватором, він раніше виступав проти практики причастя розлучених або повторно одружених католиків через переконання про нерозривність шлюбу. Ердо також активно виступав проти того, щоб європейські країни приймали біженців, заявляючи, що це рівносильно торгівлі людьми.

Луїс Антоніо Тагле

67-річний кардинал з Філіппін. В разі обрання може стати першим Папою з Азії. Луїс Антоніо Тагле служить пропрефектом Секції першої євангелізації Дикастерії у справах євангелізації та є президентом Міждикастеріальної комісії у справах посвячених монахів.

Тагле вважається політично лівим і критикує ставлення церкви до ЛГБТ-осіб, розлучених і повторно одружених католиків. Він висловлювався, що "сувора" позиція Церкви щодо геїв, розлучених і одиноких матерів зашкодила її меті євангелізації.

Маттео Зуппі

69-річний кардинал Маттео Зуппі з Італії є президентом Італійської єпископської конференції. Раніше був архієпископом Болоньї. Видання New York Post називає Зуппі "інсайдером Папи Франциска".

У 2023-му Франциск доручив Зуппі очолити "миротворчу місію в Україні".

Фото: Маттео Зуппі в Україні на зустрічі з президентом (president.gov.ua)

Кардинал зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським 6 червня, саме того дня коли РФ підірвала Каховську ГЕС. Наступного місяця кардинал зустрічався з президентом США Джо Байденом. Темою розмови Зуппі з лідером Білого дому була Україна. Вони обговорювали, як запобігти депортаціям до Росії українських дітей з окупованих територій.

У 2024-му римський кардинал їздив до Москви на зустріч з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, щоб "оцінити зусилля щодо сприяння возз’єднанню українських дітей із їхніми сім’ями та обміну полоненими з метою досягнення довгоочікуваного миру".

Реймонд Берк

Єпископ зі США 76 років став кардиналом ще за Бенедикта XVI у 2010-му.

Реймонд Берк вважається провідним архіконсерватором у церкві – прихильником латинської меси та публічним критиком ліберальних тенденцій Папи Франциска.

Він – уродженець штату Вісконсін і колишній архієпископ Сент-Луїса. Ставив під сумнів готовність Папи Франциска дозволити розлученим і повторно одруженим парам приймати Євхаристію (таїнство причастя). Берк також критикував нове пом'якшене формулювання Ватикану щодо штучної контрацепції, геїв і цивільних шлюбів, назвавши його "небажаним".

Маріо Грех

67-річного кардинала Маріо Греха з Мальти називають "потенційним поміркованим наступником Папи Франциска". Він є кардиналом з 2020 року

Грех висловлювався про необхідність звертатися до тих, хто відсторонений від Церкви через свою сексуальність чи сімейний стан. Грех наголошував на важливості для церкви підтримувати безперервність навчання, дозволяючи творчий підхід до методології спілкування з людьми.

Більше про процедуру обрання нового Папи Римського йдеться в матеріалі "Коли помирає Папа Римський: як обирають нового главу Святого Престолу".

При підготовці використовувалися: публікації Vatican News, New York Post, la Repubblica, Politico, дописи на порталі Офісу президента України, інформація з Wikipedia.