Хто і як може отримати громадянство України: роз’яснення для іноземців

Українське громадянство за територіальним походженням можуть отримати іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають за кордоном і мають родинний зв’язок із територіями, що входили до складу історичних форм державності України.

Для цього заявник або його родичі (батьки, бабуся чи дідусь, брат або сестра, діти чи онуки) повинні були народитися або постійно проживати на території, яка стала частиною України до 24 серпня 1991 року. До таких територій також належать землі, що входили до складу УНР, ЗУНР, Української Держави, УСРР, Закарпатської України та УРСР.

Які документи потрібні

Основний пакет включає:

заяву про набуття громадянства;

2 фотокартки (35×45 мм);

документи, що підтверджують підставу для набуття (народження або проживання заявника чи його родича);

документи про родинні зв’язки;

декларацію про відсутність іншого громадянства або зобов’язання його припинити (залежно від статусу заявника).

Якщо документів, що підтверджують підставу, немає - потрібно подати судове рішення.

У разі, якщо неповнолітня дитина набуває громадянство разом із батьком або матір’ю, додається відповідна заява і згода дитини (від 14 років).

Обмеження для громадян рф

Прийом заяв від громадян росії припинено на період дії воєнного стану та ще 12 місяців після його скасування.

Деталі та перелік документів - за посиланням (пункти 24-44 Порядку, затвердженого Указом Президента № 215 від 27.03.2001).