Хто і як може отримати громадянство України: роз’яснення для іноземців

Іноземці та особи без громадянства, які мають родинні зв’язки з Україною і постійно проживають за кордоном, можуть отримати українське громадянство за територіальним походженням.
Як це зробити, РБК-Україна розповідає із посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
Українське громадянство за територіальним походженням можуть отримати іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають за кордоном і мають родинний зв’язок із територіями, що входили до складу історичних форм державності України.
Для цього заявник або його родичі (батьки, бабуся чи дідусь, брат або сестра, діти чи онуки) повинні були народитися або постійно проживати на території, яка стала частиною України до 24 серпня 1991 року. До таких територій також належать землі, що входили до складу УНР, ЗУНР, Української Держави, УСРР, Закарпатської України та УРСР.
Основний пакет включає:
Якщо документів, що підтверджують підставу, немає - потрібно подати судове рішення.
У разі, якщо неповнолітня дитина набуває громадянство разом із батьком або матір’ю, додається відповідна заява і згода дитини (від 14 років).
Прийом заяв від громадян росії припинено на період дії воєнного стану та ще 12 місяців після його скасування.
Деталі та перелік документів - за посиланням (пункти 24-44 Порядку, затвердженого Указом Президента № 215 від 27.03.2001).
Раніше РБК-Україна розповідало, чи можна відмовитися від громадянства України в умовах війни. Так, це можливо, але за певних умов. Процедура є добровільною та ініціюється особисто заявником. Рішення про вихід з громадянства приймається президентом України шляхом видання відповідного указу.
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