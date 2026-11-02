Хто з держслужбовців отримує найвищі зарплати: дані Мінфіну за вересень
У державних органах влади України у вересні 2026 року працювало понад 165 тисячі осіб. Середній рівень заробітної плати для співробітників центральних органів виконавчої влади становив майже 64 тисячі гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.
Скільки держслужбовців в Україні
Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у вересні 2026 року - 165,4 тисячі осіб. Це на 1,2 тисячі осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.
Із них:
- 108,4 тисячі осіб - у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами),
- 23 тисячі осіб - у місцевих державних (військових) адміністраціях,
- 34 тисячі осіб - в органах судової влади.
Середня зарплата держслужбовця
Середній рівень нарахованої заробітної плати у вересні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 63,88 тисячі гривень. Це на 4,8 тисячі гривень більше, ніж у минулому році.
"Сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення", - кажуть у відомстві.
Хто отримав найбільше
До п'ятірки держорганів центрального рівня за показниками середньої зарплати у вересні 2026 року входять:
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 105,8 тисяч гривень;
- Національне агентство з питань запобігання корупції - 99,5 тисячі гривень;
- Апарат Верховної Ради - 96,8 тисяч гривень;
- Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності - 96,3 тисячі гривень;
- Антимонопольний комітет - 94,3 тисячі гривень.
Додаткові виплати чиновникам
Заробітна плата держслужбовців, кажуть у Мінфіні, також включає одноразові виплати:
- компенсації за невикористану відпустку,
- матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
Середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів у вересні 2026 року становила:
- Конституційний Суд - 586,9 тисяч гривень;
- Верховний Суд - 332 тисячі гривень;
- Вища кваліфікаційна комісія суддів - 296,3 тисяч гривень;
- Вища рада правосуддя - 293,3 тисячі гривень;
- Вищий антикорупційний суд - 290,3 тисяч гривень.
За даними Держстату, середня зарплата в Україні у вересні 2026 року становила 33153 гривень.
Раніше РБК-Україна писало, що восени 2026 року в Україні найвищі зарплати пропонують не лише в традиційно високооплачуваних сферах. До переліку лідерів увійшли будівельні, технічні та робітничі професії.
Так, найвища медіанна зарплата серед проаналізованих сфер - у нерухомості. У вересні вона становила 40358 гривень.
Крім того, Україна масштабно скоротить державний апарат, пообіцяв прем'єр-міністр Сергій Корецький. Вже заплановано зменшити кількість заступників міністрів та інших топкерівників.