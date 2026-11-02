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Хто з держслужбовців отримує найвищі зарплати: дані Мінфіну за вересень

18:17 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Хто з держслужбовців отримує найвищі зарплати: дані Мінфіну за вересень Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
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У державних органах влади України у вересні 2026 року працювало понад 165 тисячі осіб. Середній рівень заробітної плати для співробітників центральних органів виконавчої влади становив майже 64 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

Скільки держслужбовців в Україні

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у вересні 2026 року - 165,4 тисячі осіб. Це на 1,2 тисячі осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

Із них:

  • 108,4 тисячі осіб - у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами),
  • 23 тисячі осіб - у місцевих державних (військових) адміністраціях,
  • 34 тисячі осіб - в органах судової влади.

Середня зарплата держслужбовця

Середній рівень нарахованої заробітної плати у вересні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 63,88 тисячі гривень. Це на 4,8 тисячі гривень більше, ніж у минулому році.

"Сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення", - кажуть у відомстві.

Хто отримав найбільше

До п'ятірки держорганів центрального рівня за показниками середньої зарплати у вересні 2026 року входять:

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 105,8 тисяч гривень;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції - 99,5 тисячі гривень;
  • Апарат Верховної Ради - 96,8 тисяч гривень;
  • Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності - 96,3 тисячі гривень;
  • Антимонопольний комітет - 94,3 тисячі гривень.

Додаткові виплати чиновникам

Заробітна плата держслужбовців, кажуть у Мінфіні, також включає одноразові виплати:

  • компенсації за невикористану відпустку,
  • матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів у вересні 2026 року становила:

  • Конституційний Суд - 586,9 тисяч гривень;
  • Верховний Суд - 332 тисячі гривень;
  • Вища кваліфікаційна комісія суддів - 296,3 тисяч гривень;
  • Вища рада правосуддя - 293,3 тисячі гривень;
  • Вищий антикорупційний суд - 290,3 тисяч гривень.

За даними Держстату, середня зарплата в Україні у вересні 2026 року становила 33153 гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що восени 2026 року в Україні найвищі зарплати пропонують не лише в традиційно високооплачуваних сферах. До переліку лідерів увійшли будівельні, технічні та робітничі професії.

Так, найвища медіанна зарплата серед проаналізованих сфер - у нерухомості. У вересні вона становила 40358 гривень.

Крім того, Україна масштабно скоротить державний апарат, пообіцяв прем'єр-міністр Сергій Корецький. Вже заплановано зменшити кількість заступників міністрів та інших топкерівників.

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