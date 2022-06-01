Хрустальный микрофон у Kalush за почти 1 млн долларов выкупила криптобиржа WhiteBIT

Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд шоумена и волонтера Сергея Притулы. На них планируется приобрести комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

"WhiteBIT благодарна мировому сообществу за поддержку нашей страны в это сложное время. Мы как украинцы хотим, чтобы западные партнеры знали: украинский бизнес и предприниматели также вкладывают все свои ресурсы для поддержания боеспособности наших мужественных воинов. Решение донатить аукцион, организованный Kalush Orchestra, было абсолютно осознанным и взвешенным. Действительно, $900 тысяч даже за хрустальный за микрофон - это очень много. Но $900 тыс. для помощи ВСУ - лишь небольшая часть от общего вклада всех украинцев в нашу общую победу", - заявил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Отметим, что в конце марта компания WhiteBIT уже принимала участие в благотворительном аукционе по продаже золотой паралимпийской медали, которую завоевал украинский спортсмен Сергей Емельянов на Паралимпийских играх в Токио-2020. Криптобиржа выкупила медаль за 900 тыс. грн, которые были направлены на нужды украинских военных - усиление брони, тепловизор и машину.

В общем, WhiteBIT делает взносы в дело победы Украины уже более трех месяцев. С самого начала широкомасштабного вторжения криптобиржа пожертвовала $4 млн на помощь украинцам, пострадавшим в результате войны.

"Несмотря на то, что из-за войны треть экономики Украины сейчас остановилась, предпринимательский дух украинского народа не сломать. Поэтому криптобиржа WhiteBIT не только продолжает свою работу, но и создает новые рабочие места и расширяет свои горизонты по всему миру. Мы гордимся тем, что мы - украинцы и показываем пример смелости, мужества и упорства всему миру", - добавил Носов.

Также WhiteBIT усиленно сотрудничает с украинским Министерством иностранных дел. Уже обеспечена комплексная организационная поддержка и помощь для консульской службы Украины в странах, где криптобиржа имеет свои представительства. Кроме того, WhiteBIT помогает антикризисному центру МИД и call-центру, который предоставляет консультации украинским гражданам 24/7.

Напомним, WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Отвечает всем требованиям KYC и AML входит в ТОП-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.