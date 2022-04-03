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За хранение яхты Абрамовича турецкий порт может попасть под санкции

Яхта Solaris (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Оператор портов, который скрывает яхту подсанкционного олигарха Романа Абрамовича, может попасть под санкции Великобритании. Все из-за того, что частный турецкий порт, в котором находится 140-метровая Solaris, принадлежит лондонскому холдингу Global Ports Holding.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Global Ports Holding является крупнейшим в мире оператором круизных портов. В распоряжении компании 22 терминала в 14 странах. В их док в Бодруме на прошлой неделе прибыло 140-метровое судно Solaris. Официально яхта зарегистрирована на Beautiful Seascapes Limited, но конечным собственником является Абрамович.

Британским собственникам турецкого порта за нарушение санкций может грозить тюремное заключение. Компании может быть вынесен огромный штраф. Но полный объем наказаний будет определять британская судовая система.

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