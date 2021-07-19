На Храмовой горе в Иерусалиме произошли новые беспорядки

В Иерусалиме на Храмовой горе в воскресенье, 18 июля, вновь произошли столкновения с израильской полицией. Молодые люди забросали стражей порядка камнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Istael .

Полицейские в ответ разогнали палестинских демонстрантов.

Храмовую гору в этот день посетили около 1700 еврейских паломников. В 2021 году на 18 июля приходится девятое ава - национальный день траура евреев.

Так, именно в этот день были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, находившиеся на территории Храмовой горы.

Сейчас там расположены мусульманские культовые сооружения, мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.