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На Храмовій горі в Єрусалимі відбулися нові заворушення

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Єрусалим, Понеділок 19 липня 2021 04:56
На Храмовій горі в Єрусалимі відбулися нові заворушення Фото: в Єрусалимі сталися нові зіткнення з поліцією Ізраїлю
Автор: Артур Родивилов

В Єрусалимі на Храмовій горі в неділю, 18 липня, знову відбулися зіткнення з ізраїльською поліцією. Молоді люди закидали правоохоронців камінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Istael.

Поліцейські у відповідь розігнали палестинських демонстрантів.

Храмову гору в цей день відвідали близько 1700 єврейських паломників. У 2021 році на 18 липня припадає дев'яте ава - Національний день жалоби євреїв.

Так, саме в цей день були зруйновані перший і другий єрусалимські храми, що знаходилися на території Храмової гори.

Зараз там розташовані мусульманські культові споруди, мечеть Аль-Акса і Купол Скелі.

Це не перші зіткнення з ізраїльської поліції в Єрусалимі. На початку травня Ізраїль прийняв рішення виселити кілька сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і заворушення в Єрусалимі. У сутичках постраждали сотні людей.

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