На Храмовій горі в Єрусалимі відбулися нові заворушення

В Єрусалимі на Храмовій горі в неділю, 18 липня, знову відбулися зіткнення з ізраїльською поліцією. Молоді люди закидали правоохоронців камінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Istael .

Поліцейські у відповідь розігнали палестинських демонстрантів.

Храмову гору в цей день відвідали близько 1700 єврейських паломників. У 2021 році на 18 липня припадає дев'яте ава - Національний день жалоби євреїв.

Так, саме в цей день були зруйновані перший і другий єрусалимські храми, що знаходилися на території Храмової гори.

Зараз там розташовані мусульманські культові споруди, мечеть Аль-Акса і Купол Скелі.