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Хозсуд приостановил дело АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн у табачных компаний

Киев, Пятница 14 августа 2020 09:25
Хозсуд приостановил дело АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн у табачных компаний
Фото: статуя Фемиды возле здания суда (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Компании не исключают подачу в международный арбитраж

Хозяйственный суд 13 августа приостановил производство Антимонопольного комитета Украина (АМКУ) о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с дистрибутора "Тедис Украина" и четырех табачных производителей.

Об этом сообщает Интерафкс-Украина.

"Хозяйственный суд рассмотрел ходатайство АМКУ по аресту счетов на сумму, которая равняется штрафу по решению АМКУ. Суд отклонил их ходатайство. Мы приветствуем это решение, так как арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование больших компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет", - заявил руководитель отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, ранее Хозсуд Киева отказал в удовлетворении иска "Бритиш Американ Тобакко Украина" относительно отмены штрафа АМКУ, компания продолжит оспаривать решение во второй инстанции и не планирует оплачивать штраф.

"К сожалению, решение было не в нашу пользу. Мы обратились в Апелляционный суд и сейчас открыто апелляционное производство", - отметил Рылач.

Также компания не исключает подачу в международный арбитраж, эта опция сейчас рассматривается на уровне штаб-квартиры в Лондоне.

"Компания Imperial Tobacco неоднократно заявляла, что не согласна с решением АМКУ относительно обвинений в так называемых антиконкурентных действиях и наложением штрафа, и будет продолжать оспаривать его в соответствующих судебных инстанциях. Поэтому иск АМКУ относительно ареста счетов нами был воспринят как попытка давления на операционную деятельность компании. Во избежание такого давления и начисления пени, мы были вынуждены заплатить штраф в полном объеме после решения суда первой инстанции не в нашу пользу", - указала директор по корпоративным и юридическим вопросам Юлия Завалишина.

Она отметила, что компания верит, что суд и в дальнейшем будет рассматривать дело и выносить решения, руководствуясь исключительно принципами непредвзятости, законности и объективности.

"Мы приветствуем такое решение суда. Голос бизнеса был услышан. Наша компания уже почти 10 лет работает исключительно в правовом поле Украины и из года в год является одним из бюджетообразующих предприятий страны, мы и в дальнейшем будем выступать за прозрачность, стабильность и законные правила игры на табачном рынке, платить налоги и создавать новые рабочие места", - сообщил генеральный директор "Тедис Украина" Тарас Корнияченко в комментарии.

Напомним, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

Ранее Европейская бизнес ассоциация уже выражала обеспокоенность ситуацией, с которой сейчас столкнулись международные производители табачных изделий.

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