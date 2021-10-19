Хозсуд Киева заблокировал строительство оружейных арсеналов Минобороны

Как известно, тендеры на эти работы еще в 2018 году выиграли 2 фирмы из орбиты застройщика Максима Микитася. Получив авансом около 1 млрд гривен, ООО "Північно-український будівельний альянс" и ООО "СК "Укрбудмонтаж" выполнили работы всего на 10% и остановили их.

"Министерство обороны контракты со старыми подрядчиками разорвало и заключило с новыми. Но тут началось самое интересное - в игру включились украинские суды. В частности, Хозяйственный суд Киева. Для начала "Північно-Український будівельний альянс" подал иски против Минобороны, всего их 4, а суды заблокировали все стройки складов", - говорится в публикации.

Судебные тяжбы касаются почти каждого аспекта строительства: обжалуется проведение торгов, заключение по ним контрактов, выполнение в целом оборонного госзаказа и т.д.

Эксперт также приводит целую цепочку примеров, когда судьи Хозсуда своими решениями помогали коммерческим фирмам вопреки государственным интересам.

Например, по одному из исков судья Привалов запрещает Минобороны проводить торги по выбору нового подрядчика. Другая судья Данилова обязывает расторгнуть госконтракты с новыми исполнителями на достройку хранилищ и вернуться к старым подрядчикам.

Потом судья Яковенко разрешил ООО "Північно-український будівельний альянс" выплачивать 2 млрд долгов своим кредиторам не живыми деньгами, а растянув строительные работы на полигонах на 10 лет.

"Можно ли разорвать эту цепочку из шантажа, чтобы построить наконец-то эти хранилища? Видимо, сама мысль о миллиарде, полученном с госконтрактов, как-то магически влияет на судей. Посмотрим, что будет совсем скоро, когда состоятся очередные заседания по делам - и в хозяйственных судах, и в апелляции. И смогут ли судьи понять, что безопасность миллионов украинцев важнее, чем коммерческие интересы какой-то группы людей", - отмечает эксперт.

По его мнению, в ситуацию должны вмешаться Офис президента, РНБО, СБУ и Верховная рада.