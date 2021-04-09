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Хозсуд Киева отменил аукцион по продаже комплекса "Фалби"

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 16:21
Хозсуд Киева отменил аукцион по продаже комплекса "Фалби" Фото: Фармацевтический комплекс "Фалби" (wareteka.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Хозяйственный суд Киева отменил торги по продаже фармацевтического комплекса "Фалби".

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Комплекс "Фалби" расположен на участке площадью 3 га возле села Святопетровское в Киево-Святошинском районе. Объект был выставлен на продажу как предмет ипотеки в рамках выполнения судебного решения.

Аукцион состоялся 4 июня 2020 года на государственной площадке электронных торгов "Сетам".

Победителем стало ООО ”ДК БЦ2", основанное инвестиционными компаниями Dragon Capital и U-Base. Сумма сделки - 115,45 млн грн.

Деньги были направлены основному кредитору "Фалби" - АО "Укрэксимбанк".

Таким образом, решение суда аннулировало инициированную государством сделку.

В настоящее время общая сумма долгов перед банком достигла 800 млн грн.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба "Укрэксимбанка", "Фалби" перестала платить по кредиту в 2014 году.

Задолженность перед банком достигла 1 млрд грн.

Два года "Укрэксимбанк" пытался найти возможности для реструктуризации, чтобы компания вышла из дефолтного состояния. Однако должник неоднократно срывал торги и открыл производство о фиктивном банкротстве.

Апелляционную жалобу ООО "ДК БЦ2" на решение Хозяйственного суда рассматривает Северный апелляционный хозяйственный суд.

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