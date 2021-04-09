Госпсуд Києва скасував аукціон з продажу комплексу "Фалбі"
Господарський суд Києва скасував торги з продажу фармацевтичного комплексу "Фалбі".
Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Комплекс "Фалбі" розташований на ділянці площею 3 га біля села Святопетровское в Києво-Святошинському районі. Об'єкт був виставлений на продаж як предмет іпотеки в рамках виконання судового рішення.
Аукціон відбувся 4 червня 2020 року на державній майданчику електронних торгів "Сетів".
Переможцем стало ТОВ "ДК БЦ2", засноване інвестиційними компаніями Dragon Capital і U-Base. Сума угоди - 115,45 млн грн.
Гроші були спрямовані основному кредитору "Фалбі" - АТ "Укрексімбанк".
Таким чином, рішення суду анулювало ініційовану державою угоду.
Зараз загальна сума боргів перед банком досягла 800 млн грн.
Нагадаємо, як раніше повідомляла прес-служба "Укрексімбанку", "Фалбі" перестала платити по кредиту у 2014 році.
Заборгованість перед банком досягла 1 млрд грн.
Два роки "Укрексімбанк" намагався знайти можливості для реструктуризації, щоб компанія вийшла з дефолтного стану. Однак боржник неодноразово зривав торги і відкрив провадження про фіктивне банкрутство.
Апеляційну скаргу ТОВ "ДК БЦ2" на рішення Господарського суду розглядає Північний апеляційний господарський суд.