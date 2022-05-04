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Хотят захватить два города. Под Изюмом 22 батальонные тактические группы РФ, - разведка Британии

Фото: Россия хочет захватить Краматорск и Северодонецк (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Британская разведка выяснила, что Россия развернула под Изюмом 22 батальонные тактические группы. Таким образом, она пытается захватить города Краматорск и Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Россия развернула под Изюмом 22 батальонные тактические группы, пытаясь продвинуться вдоль северной оси Донбасса. Несмотря на то, что РФ пытается прорвать украинскую оборону и наращивать импульс, скорее всего, она намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк", - говорится в сообщении.

В разведке Британии считают, что захват этих мест консолидирует российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилия по отсечению украинских сил в регионе.

Напомним, по данным Генштаба, противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донбассом и содержания сухопутного коридора с Крымом.

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КраматорскСеверодонецкВойна России против Украины