ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хотят захватить два города. Под Изюмом 22 батальонные тактические группы РФ, - разведка Британии

Новина українською →
Изюм, Среда 04 мая 2022 09:00
Хотят захватить два города. Под Изюмом 22 батальонные тактические группы РФ, - разведка Британии Фото: Россия хочет захватить Краматорск и Северодонецк (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Британская разведка выяснила, что Россия развернула под Изюмом 22 батальонные тактические группы. Таким образом, она пытается захватить города Краматорск и Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Россия развернула под Изюмом 22 батальонные тактические группы, пытаясь продвинуться вдоль северной оси Донбасса. Несмотря на то, что РФ пытается прорвать украинскую оборону и наращивать импульс, скорее всего, она намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк", - говорится в сообщении.

В разведке Британии считают, что захват этих мест консолидирует российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилия по отсечению украинских сил в регионе.

Напомним, по данным Генштаба, противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донбассом и содержания сухопутного коридора с Крымом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Северодонецк Война России против Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны