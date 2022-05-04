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Хочуть захопити два міста. Під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи РФ, - розвідка Британії

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Ізюм, Середа 04 травня 2022 09:00
Хочуть захопити два міста. Під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи РФ, - розвідка Британії Фото: Росія хоче захопити Краматорськ та Сєверодонецьк (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Британська розвідка з'ясувала, що Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи. Таким чином, вона намагається захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи, намагаючись просунутися вздовж північної осі Донбасу. Незважаючи на те, що РФ намагається прорвати українську оборону та нарощувати імпульс, швидше за все, вона має намір вийти за межі Ізюма, щоб захопити міста Краматорськ та Сєвєродонецьк", - йдеться в повідомленні.

У розвідці Британії вважають, що захоплення цих місць консолідує російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для їх зусиль по відсіканню українських сил у регіоні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донбасом та утримання сухопутного коридору з Кримом.

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Краматорськ Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
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