ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России заявили о готовности восстановить канал диалога с США об Украине

Новина українською →
Россия, Четверг 02 декабря 2021 13:37
В России заявили о готовности восстановить канал диалога с США об Украине Фото: глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Иванна Шовкун

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова восстановить канал диалога с США об Украине. По его словам, страна заинтересована в урегулировании кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз гговорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации", - сказал Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он также подчеркнул, что Россия готова к такому формату.

Отметим, что ранее проходили встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в парламенте 1 декабря заявил, что страна обладает сильной армией и готова ее использовать. В Кремле ответили на эти слова украинского лидера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать