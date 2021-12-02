В России заявили о готовности восстановить канал диалога с США об Украине

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова восстановить канал диалога с США об Украине. По его словам, страна заинтересована в урегулировании кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

"Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз гговорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации", - сказал Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он также подчеркнул, что Россия готова к такому формату.

Отметим, что ранее проходили встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера.