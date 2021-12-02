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У Росії заявили про готовність відновити канал діалогу зі США про Україну

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Росія, Четвер 02 грудня 2021 13:37
У Росії заявили про готовність відновити канал діалогу зі США про Україну Фото: голова Міністерства закордонних справ України Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Іванна Шовкун

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова відновити канал діалогу зі США про Україну. За його словами, країна зацікавлена у врегулюванні кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми зацікавлені в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи. Наші американські колеги неодноразово говорили, що вони хочуть допомогти, не руйнуючи нормандський формат, відновивши окремий канал діалогу, який існував за минулої адміністрації", - сказав Лавров на зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Він також наголосив, що Росія готова до такого формату.

Зазначимо, що раніше проходили зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова та спецпредставника Держдепартаменту України Курта Волкера.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своїй промові в парламенті 1 грудня заявив, що країна має сильну армію і готова її використати. У Кремлі відповіли на ці слова українського лідера.

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