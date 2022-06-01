ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не хотят ассоциироваться с индейкой? В Турции взялись за переименование страны

Новина українською →
Анкара, Среда 01 июня 2022 13:10
Не хотят ассоциироваться с индейкой? В Турции взялись за переименование страны Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Турции зарегистрировали новое название страны. Вместо старой "Turkey" власти хотят внедрить"Türkiye".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Он сообщил, что уже направил генеральному секретарю ООН соответствующее письмо об изменении названия страны на иностранных языках, в частности на английском.

"Процесс, который мы начали под руководством президента Эрдогана, чтобы повысить ценность бренда нашей страны, подходит к концу", - написал Чавушоглу.

Что произошло

Стоит отметить, что именно англизированное слово Turkey является омонимом на английском, которое в переводе означает "индейка".

Относительно решения о переименовании, в частности под твитом Чавушоглу, мнения турецких читателей разделились.

Если некоторые писали, что благодарят власти за такой шаг, ведь им не нравится такая "ассоциация". Другие же задавали риторические вопросы: нет ли в стране более насущных проблем для решения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Мевлют Чавушоглу
NEWS
В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ
В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ
DAILY
"Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса