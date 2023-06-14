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Хотів "злити" деталі контрнаступу. У лавах ЗСУ викрили російського крота

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Дніпро, Середа 14 червня 2023 14:33
Хотів "злити" деталі контрнаступу. У лавах ЗСУ викрили російського крота Фото: СБУ викрила російського агента серед військових (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Юрченко

У лавах Збройних сил України викрили російського агента. Зрадник повинен був "злити" окупантам напрямки українського контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Військова контррозвідка СБУ провела за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію у Дніпропетровській області.

Зрадником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ. Чоловік проходив службу в одному з гарнізонів у Дніпропетровській області.

Слідство встановило, що наприкінці минулого року його завербував кадровий співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ. Фігурант збирав для росіян таємну інформацію.

Спочатку він підтримував комунікацію з росіянами через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору ГРУ. Потім зрадник передавав інформацію через Telegram.

Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання - встановити дату початку наступу та головні напрямки. Також шпигун повинен був "злити" маршрути перевезення західної техніки на фронт. Крім того, він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

СБУ вчасно викрила російського "крота" та зафіксувала його злочинні дії під час виконання "завдання". Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі шпигун знаходиться під вартою.

Хотів &quot;злити&quot; деталі контрнаступу. У лавах ЗСУ викрили російського крота

Фото: СБУ викрила російського агента серед військових (ssu.gov.ua)

Варто зазначити, що Росія перед контрнаступом ЗСУ активізувала свою розвідку, щоб дізнатися плани українського війська та зірвати їх.

Служба безпеки викрила у Дніпропетровській області агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу.

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