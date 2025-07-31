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Хотів зірвати опалювальний сезон у Харкові: СБУ викрила коригувальника ударів РФ

Фото: СБУ викрила коригувальника ударів РФ ( facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який коригував ракетні удари ворога по енергетичним об'єктам Харкова та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Агент ФСБ на замовлення ворога збирав координати військових, електро- і теплогенеруючих об’єктів міста, намагаючись зірвати опалювальний сезон у місті.

За наявною інформацією, ворог збирався використати інформацію від коригувальника для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів.

Що відомо про підозрюваного

Як встановило розслідування, замовлення окупантів виконував 34-річний екс-працівник Харківського підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність.

Його дистанційно завербували через Telegram-канали з пошуку "легких заробітків" і запропонували гроші в обмін на співпрацю.

Що шукав підозрюваний

Головним завданням агента був збір координат. Серед іншого, він намагався розвідати геолокації мобільних вогневих груп ППО, а також координати модульних котелень та когенераційних установок, що забезпечують мешканців міста теплом і електрикою замість атакованих ворогом ТЕЦ.

Додатково коригувальник намагався виявити пункти дислокації ТЦК. Для цього він під час побутових розмов випитував адреси військкоматів у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, а потім фотографував ці будівлі.

При обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття агентів РФ

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Києві "крота" ФСБ, який є співробітником Центрального апарату НАБУ. За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Віктора Гусарова.

Високопосадовець працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Його курував зрадник Дмитро Іванцов, який допомагав Януковичу втікти до Росії.

Також Служба безпеки України викрила "крота" серед бійців Сил оборони. Агент готував "прорив" ворога у Харківській області.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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ХарківСлужба безпеки України