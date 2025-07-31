Хотів зірвати опалювальний сезон у Харкові: СБУ викрила коригувальника ударів РФ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який коригував ракетні удари ворога по енергетичним об'єктам Харкова та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
Агент ФСБ на замовлення ворога збирав координати військових, електро- і теплогенеруючих об’єктів міста, намагаючись зірвати опалювальний сезон у місті.
За наявною інформацією, ворог збирався використати інформацію від коригувальника для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів.
Як встановило розслідування, замовлення окупантів виконував 34-річний екс-працівник Харківського підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність.
Його дистанційно завербували через Telegram-канали з пошуку "легких заробітків" і запропонували гроші в обмін на співпрацю.
Головним завданням агента був збір координат. Серед іншого, він намагався розвідати геолокації мобільних вогневих груп ППО, а також координати модульних котелень та когенераційних установок, що забезпечують мешканців міста теплом і електрикою замість атакованих ворогом ТЕЦ.
Додатково коригувальник намагався виявити пункти дислокації ТЦК. Для цього він під час побутових розмов випитував адреси військкоматів у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, а потім фотографував ці будівлі.
При обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Києві "крота" ФСБ, який є співробітником Центрального апарату НАБУ. За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Віктора Гусарова.
Високопосадовець працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Його курував зрадник Дмитро Іванцов, який допомагав Януковичу втікти до Росії.
Також Служба безпеки України викрила "крота" серед бійців Сил оборони. Агент готував "прорив" ворога у Харківській області.
Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.