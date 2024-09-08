Хотів втекти в Румунію. На Закарпатті прикордонники врятували чоловіка в горах

На Закарпатті прикордонники врятували чоловіка, який отруївся і ледь не загинув у горах. Він хотів втекти в Румунію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

Як зазначається, прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону знайшли на Закарпатті 21-річного молодика, який чотири дні блукав у горах та ледь не загинув. Пошуки чоловіки тривали 11 годин. До операції було залучено відомчу пілотовану та безпілотну авіацію.

Відомо, що під час перебування у горах уродженець Вінниці тримав зв'язок зі своїм батьком. Однак після того, як зв'язок із сином обірвався, батько вирішив зателефонувати на "гарячу лінію" прикордонників.

Коли змерзлого, голодного та спраглого чоловіка було знайдено, він розповів свою версію пригоди, яка з ним відбувалася. За його словами, він надивившись відео-інструктажі про гірські походи, задумав незаконно перетнути української-румунський кордон.

Для цього 21-річний хлопець закупив необхідний інвентар, одяг та взуття, а також балончик для приготування їжі. Рухаючись за онлайн картами, син постійно інформував батька про координати свого перебування.

Чоловік зізнається, що самому у горах було страшно, оскільки впродовж "подорожі" він кілька разів ледь не став жертвою диких звірів.

"Якась тварина навіть намагалася напасти, її вдалося відлякати ліхтариком. Обійти ведмедів молодикові допомогав вітер, також бути обачнішим змушували вовчі сліди", - йдеться у повідомленні.

Під час "подорожі" чоловік сильно отруївся. Він підозрює, що через воду з потічка. Після цього він майже півтори доби нічого не їв і не пив, бо не мав з собою чистої води, щоб втамувати спрагу.

"На щастя, за 50 метрів до кордону з Румунією прикордонникам вдалося відшукати молодого чоловіка", - повідомили у ДПСУ.

21-річний молодик всіляко намагався втекти та сховатися від гелікоптера та дронів прикордонників, оскільки не знав, що це саме його розшукують за інформацією батька, який злякався за життя та здоров'я сина.

У Західному регіональному управлінні ДПСУ зауважили, що сьогодні вночі температура повітря в у горах опускалися до 6 градусів тепла. Знайдений чоловік сильно змерз, хотів їсти та пити. Тому прикордонники розвели багаття щоб зігріти хлопця, напоїли водою, нагодували та вислухали розповідь про "мандри", які щохвилини могли закінчитися фатально, навіть з румунського боку - де небезпечна скеляста місцевість.

"Молодика доставили у прикордонний підрозділ, стосовно нього складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Правову оцінку його діям вже невдовзі надаватиме суд", - резюмували у ДПСУ.