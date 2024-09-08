Хотел бежать в Румынию. На Закарпатье пограничники спасли мужчину в горах

На Закарпатье пограничники спасли мужчину, который отравился и чуть не погиб в горах. Он хотел сбежать в Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Западного регионального управления ГПСУ в Facebook.

Как отмечается, пограничники отдела "Ділове" Мукачевского отряда нашли на Закарпатье 21-летнего молодого человека, который четыре дня бродил в горах и чуть не погиб. Поиски мужчины продолжались 11 часов. К операции была привлечена ведомственная пилотируемая и беспилотная авиация.

Известно, что в горах уроженец Винницы держал связь со своим отцом. Однако после того, как связь с сыном оборвалась, отец решил позвонить по телефону на "горячую линию" пограничников.

Когда замерзший, голодный и жаждущий мужчина был найден, он рассказал свою версию происходящего. По его словам, он насмотревшись видео-инструктажи о горных походах, задумал незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

Для этого 21-летний парень закупил необходимый инвентарь, одежду и обувь, а также баллончик для приготовления пищи. Двигаясь по онлайн картам, сын постоянно информировал отца о координатах своего пребывания.

Мужчина признается, что самому в горах было страшно, поскольку в течение "путешествия" он несколько раз едва не стал жертвой диких зверей.

"Какое-то животное даже пыталось напасть, его удалось отпугнуть фонариком. Обойти медведей молодому человеку помогал ветер, также быть более осмотрительным заставляли волчьи следы", - говорится в сообщении.

Во время "путешествия" мужчина сильно отравился. Он подозревает, что из-за воды из ручейка. После этого он почти полтора дня ничего не ел и не пил, потому что не имел с собой чистой воды, чтобы утолить жажду.

"К счастью, за 50 метров до границы с Румынией пограничникам удалось найти молодого человека", - сообщили в ГПСУ.

21-летний молодой человек всячески пытался убежать и спрятаться от вертолета и дронов пограничников, поскольку не знал, что именно его разыскивают по информации отца, который испугался за жизнь и здоровье сына.

В Западном региональном управлении ГНСУ отметили, что сегодня ночью температура воздуха в горах опускалась до 6 градусов тепла. Найденный мужчина сильно замерз, хотел есть и пить. Поэтому пограничники развели костер, чтобы согреть парня, напоили водой, накормили и выслушали рассказ о "путешествиях", которые ежеминутно могли закончиться фатально, даже с румынской стороны - где опасная скалистая местность.

"Мужчину доставили в пограничное подразделение, в отношении него составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Правовую оценку его действиям уже вскоре будет давать суд", - резюмировали в ГПСУ.