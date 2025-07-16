Хотів спалити ТЦК: в Одеській області затримали 22-річного чоловіка

В Ізмаїлі затримали чоловіка, який намагався підпалити будівлю територіального центру комплектування. Поліція вже повідомила йому про підозру.

У місті Ізмаїл Одеської області правоохоронці затримали 22-річного місцевого жителя, який уночі намагався підпалити будівлю одного з районних ТЦК.

Молодик кинув до входу саморобний пристрій із легкозаймистою рідиною, однак ємність не зайнялася.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а будівлі та майну не було завдано шкоди.

Поліцейські за участі фахівців управління кримінального аналізу провели низку слідчо-розшукових дій, які дозволили швидко встановити особу підозрюваного.

Його затримали за місцем проживання. Коментарів щодо своїх дій він не надав.

Під час обшуків у будинку фігуранта та на місці злочину вилучено речові докази, які передано на експертизу.

Що загрожує

Наразі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).

Йому загрожує до восьми років ув’язнення.