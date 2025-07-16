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Хотел сжечь ТЦК: в Одесской области задержали 22-летнего мужчину

Среда 16 июля 2025 14:47
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Хотел сжечь ТЦК: в Одесской области задержали 22-летнего мужчину Фото: В Одесской области полиция задержала мужчину, который пытался сжечь ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Измаиле задержали мужчину, который пытался поджечь здание территориального центра комплектования. Полиция уже сообщила ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Одесской области.

В городе Измаил Одесской области правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, который ночью пытался поджечь здание одного из районных ТЦК.

Молодой человек бросил ко входу самодельное устройство с легковоспламеняющейся жидкостью, однако емкость не загорелась.

В результате инцидента никто не пострадал, а зданию и имуществу не был нанесен ущерб.

Полицейские при участии специалистов управления криминального анализа провели ряд следственно-розыскных действий, которые позволили быстро установить личность подозреваемого.

Его задержали по месту жительства. Комментариев относительно своих действий он не предоставил.

Во время обысков в доме фигуранта и на месте преступления изъяты вещественные доказательства, которые переданы на экспертизу.

Что грозит

Сейчас под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (покушение на препятствование законной деятельности ВСУ в особый период).

Ему грозит до восьми лет заключения.

Фото: В Одесской области задержали мужчину, который пытался сжечь военкомат (od.npu.gov.ua)

В полиции отмечают, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, а уголовное производство планируют передать для дальнейшего расследования в СБУ.

Напомним, что в Чернигове мужчина пытался уничтожить ТЦК с помощью "коктейля Молотова". Злоумышленника задержали, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Следствие установило, что задержанный препятствовал мобилизации граждан призывного возраста, "сливая" в Телеграмм-каналы информацию о перемещении мобильных групп ТЦК и геолокацию размещения украинских военных.

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