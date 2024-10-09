Хотів пожартувати. "Міну" у вагон метро в Києві кинув 10-річний хлопчик

"Міна" в метро

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, Київська міська державна адміністрація повідомила, що станцію метро "Дніпро" було закрито на вхід і вихід. У вагоні одного з поїздів знайшли невідомий предмет.

У мережі опублікували фото та відео, на яких можна помітити, що підозрілий предмет був схожий на міну.

Як розповіли в коментарі РБК-Україна у київській поліції, рух поїздів було зупинено, пасажирів евакуювали. На місце приїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Пізніше, за даними джерел РБК-Україна, з'ясувалося, що невідомим предметом була фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза.

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