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Хотів пожартувати. "Міну" у вагон метро в Києві кинув 10-річний хлопчик

Фото: поліція затримала 10-річного хлопця, який кинув міну у вагон метро (t.me/gunpKyiv)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 9 жовтня, тимчасово закривали станцію метро "Дніпро" через невідомий предмет у вагоні, який був схожий на міну. Винуватцем виявився 10-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.

"На одній зі станцій столичного метро десятирічний хлопець кинув у вагон фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза. Таким чином школяр хотів пожартувати над пасажирами", - з'ясували поліцейські.

Стосовно матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. При цьому з "жартівником" провели профілактичну бесіду, щоб не допустити таких вчинків у майбутньому.

 

"Міна" в метро

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, Київська міська державна адміністрація повідомила, що станцію метро "Дніпро" було закрито на вхід і вихід. У вагоні одного з поїздів знайшли невідомий предмет.

У мережі опублікували фото та відео, на яких можна помітити, що підозрілий предмет був схожий на міну.

Як розповіли в коментарі РБК-Україна у київській поліції, рух поїздів було зупинено, пасажирів евакуювали. На місце приїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Пізніше, за даними джерел РБК-Україна, з'ясувалося, що невідомим предметом була фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза.

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