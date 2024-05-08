Хотів потрапити до Європи прямо з фронту в Україні. У Польщі затримали окупанта РФ

Так, як пише видання, російського загарбника, який дезертував, затримали польські прикордонники одразу після того, як він перетнув білоруський кордон.

більш розгорнуті коментарі щодо інциденту не надають.

Міграційна криза в Європі

Проблема мігрантів, які намагаються незаконно перетнути кордон Білорусі та Польщі і потрапити до Європи стоїть вже досить давно. Наприклад, новий виток кризи виник у 2021 році.

Причому він, ймовірно, був створений штучно, оскільки до Білорусі звозили мігрантів з Іраку, Сирії, Афганістану та бідних африканських країн спеціальними рейсами.

У листопаді 2021 року повідомлялося, що Єврокомісія передбачила до 3,5 млн євро на повернення мігрантів з території Білорусі до країн походження. А у Білорусі тоді заявляли, що на території країни перебувають до 7 тисяч мігрантів. Докладніше про проблему - у матеріалі.