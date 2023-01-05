Хотів покарати кадировців. Окупант підірвав себе гранатою під Запоріжжям

На окупованій частині Запорізької області російський окупант підірвав себе гранатою. У результаті не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь .

За даними Telegram-каналу, він не вижив, а кадировців побило осколками.

"Окупант хотів покарати своїх кривдників - двох кадировців - і підірвав себе гранатою", - йдеться у повідомленні.

Раніше окупант у розмові з матір'ю розповів, як свій же танк розстріляв 20 російських військових. Вони померли. Про це стало відомо із перехоплення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни найчастіше вбивають своїх товаришів по службі через порушення правил поводження зі зброєю.

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