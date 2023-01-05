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Хотів покарати кадировців. Окупант підірвав себе гранатою під Запоріжжям

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Запоріжжя, Четвер 05 січня 2023 08:58
Хотів покарати кадировців. Окупант підірвав себе гранатою під Запоріжжям Фото: окупант підірвав себе гранатою під Запоріжжям (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На окупованій частині Запорізької області російський окупант підірвав себе гранатою. У результаті не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь.

"Окупант хотів покарати своїх кривдників - двох кадировців - і підірвав себе гранатою", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, він не вижив, а кадировців побило осколками.

Раніше окупант у розмові з матір'ю розповів, як свій же танк розстріляв 20 російських військових. Вони померли. Про це стало відомо із перехоплення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни найчастіше вбивають своїх товаришів по службі через порушення правил поводження зі зброєю.

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