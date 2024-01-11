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Хотів доплисти до Молдови. Прикордонники дістали ухилянта з льодяного Дністра

Ілюстративне фото: прикордонники дістали ухилянта з льодяного Дністра (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прикордонники виловили з річки Дністер чоловіка, який намагався втекти до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли прикордонники, у четвер, 11 січня, було помічено чоловіка, який у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатись до Молдови. Для його порятунку було використано човен.

Плавцем виявився 35-річний харків'янин, його одразу доставили у підрозділ де обігріли та напоїли чаєм. Він намагався втекти до Молдови, щоб не бути призваним до армії.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.

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МолдоваприкордонникиДнестр