Хотів доплисти до Молдови. Прикордонники дістали ухилянта з льодяного Дністра

Прикордонники виловили з річки Дністер чоловіка, який намагався втекти до Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як розповіли прикордонники, у четвер, 11 січня, було помічено чоловіка, який у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатись до Молдови. Для його порятунку було використано човен.
Плавцем виявився 35-річний харків'янин, його одразу доставили у підрозділ де обігріли та напоїли чаєм. Він намагався втекти до Молдови, щоб не бути призваним до армії.
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.
Наприклад, нещодавно Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.