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Хотим, чтобы в Украине был миллион фермеров, - Арахамия

Новости » Политика     08.02.2020 - 04:08
Хотим, чтобы в Украине был миллион фермеров, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

На сегодняшний день в Украине насчитывается 44 тысячи фермеров

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что власть стремится, чтобы в Украине появился миллион фермеров. Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в эфире "Свободы Слова Савика Шустера".

По его словам, на сегодняшний день в стране насчитывается 44 тысячи фермеров.

"Почему именно 44 000, а не миллион? Не полтора миллиона, как в Польше. Мы хотим, чтобы был миллион. 20 лет земля находится в том состоянии, в котором она есть: ее можно взять в аренду, получить пай", - сказал Аразамия.

Он отметил, что право собственности на землю гарантируется.

"Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом. право собственности - это основа демократии в любом государстве", - заявил Арахамия.

По его мнению, отсутствие права собственности на землю сдерживает инвестиции в аграрном секторе.

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